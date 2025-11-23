Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Что сообщили в Атеш:
- Российским военным задерживают выплаты
- Некоторые оккупанты помогают Украине подрывать военные возможности РФ
- В Ростове сами же россияне взорвали электровоз
Чем дальше преступный кремлевский режим во главе с диктатором Владимиром Путиным продолжает войну в Украине, тем больше распространяется недовольство среди военнослужащих РФ.
Об этом свидетельствует, в частности, диверсия в Ростове, о которой 23 ноября сообщило партизанское движение "Атеш". Агенты среди военнослужащих железнодорожных войск России в Ростове-на-Дону уничтожили электровоз, который перевозил военные грузы.
Почему россияне начали помогать Украине
Выяснилось, что Россия задерживает выплаты за участие в так называемой "СВО" своим военнослужащим. Поэтому они решили отомстить режиму, который бросает их и на фронте, и в тылу.
"Агенты "Атеш" из железнодорожных войск ежедневно передают нам данные по логистике врага, проводят диверсии и саботаж, разрушая цепочку снабжения оккупационных войск", - говорится в сообщении.
В партизанском движении отметили, что Ростов-на-Дону является главным распределительным узлом Южной и Восточной группировок. Поэтому уничтожение локомотива нарушило графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и резервами.
Партизаны не впервые провели диверсию на территории РФ
Главред писал, что партизаны совершили диверсию в Брянске, в результате которой без электричества осталось здание местного управления ФСБ. Поджог силового трансформатора произошел именно во время московской проверки.
После обесточивания в здании возникла паника, а запланированная проверка была мгновенно парализована.
Диверсии партизан - последние новости
Напомним, Главред писал, что партизаны провели диверсию на железной дороге в Запорожской области. Это заблокировало движение военных грузов страны-агрессора России на юге Украины.
Ранее сообщалось, что агенты партизанского движения провели успешную диверсию в районе временно оккупированного населенного пункта Новобогдановка, что в Мелитопольском районе.
Накануне партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
