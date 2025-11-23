Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Цепочка снабжения оккупационных войск в глубоком тылу РФ нарушена.

Что известно о диверсии на железной дороге в Ростове / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили в Атеш:

Российским военным задерживают выплаты

Некоторые оккупанты помогают Украине подрывать военные возможности РФ

В Ростове сами же россияне взорвали электровоз

Чем дальше преступный кремлевский режим во главе с диктатором Владимиром Путиным продолжает войну в Украине, тем больше распространяется недовольство среди военнослужащих РФ.

Об этом свидетельствует, в частности, диверсия в Ростове, о которой 23 ноября сообщило партизанское движение "Атеш". Агенты среди военнослужащих железнодорожных войск России в Ростове-на-Дону уничтожили электровоз, который перевозил военные грузы.

Почему россияне начали помогать Украине

Выяснилось, что Россия задерживает выплаты за участие в так называемой "СВО" своим военнослужащим. Поэтому они решили отомстить режиму, который бросает их и на фронте, и в тылу.

"Агенты "Атеш" из железнодорожных войск ежедневно передают нам данные по логистике врага, проводят диверсии и саботаж, разрушая цепочку снабжения оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В партизанском движении отметили, что Ростов-на-Дону является главным распределительным узлом Южной и Восточной группировок. Поэтому уничтожение локомотива нарушило графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и резервами.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Партизаны не впервые провели диверсию на территории РФ

Главред писал, что партизаны совершили диверсию в Брянске, в результате которой без электричества осталось здание местного управления ФСБ. Поджог силового трансформатора произошел именно во время московской проверки.

После обесточивания в здании возникла паника, а запланированная проверка была мгновенно парализована.

Диверсии партизан - последние новости

Напомним, Главред писал, что партизаны провели диверсию на железной дороге в Запорожской области. Это заблокировало движение военных грузов страны-агрессора России на юге Украины.

Ранее сообщалось, что агенты партизанского движения провели успешную диверсию в районе временно оккупированного населенного пункта Новобогдановка, что в Мелитопольском районе.

Накануне партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

