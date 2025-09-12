Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана, — Зеленский

ВСУ продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой и Запорожской областях.

Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Оккупанты потеряли наступательный потенциал на Сумском направлении

Что происходит на других участках фронта

Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана силами ВСУ.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время Ставки Главнокомандующего.

"Сирский доложил о ситуации на фронте, ключевых направлениях. Есть результаты в Сумской области: на сегодняшний день можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничной Сумской области, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", - сообщил президент.

Также он отметил, что ВСУ продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой и Запорожской областях.

"Благодарен всем нашим солдатам, сержантам и офицерам, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери россиянам", - отметил президент.

Ситуация на фронте - новости Украины

Главред писал о том, что на Херсонщине в армии Путина начался бунт. Российские военнослужащие намеренно уничтожают собственную военную технику - причинами саботажа являются значительные потери, жестокие приказы командования, отсутствие обеспечения и средств РЭБ.

Кроме этого, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что РФ потеряла плацдарм на Донбассе. Украинские подразделения успешно ликвидировали российский выступ вблизи Доброполья, отрезав вражеские силы от их основных подразделений.

Аналитики также опровергли заявление Путина о скором захвате всей Донецкой области. Они утверждают, что Россия не сможет захватить регион силой. По их оценкам, это может произойти только в том случае, если Украина выведет свои войска.

