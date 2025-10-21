Оккупанты 'пролезли' сразу в трех населенных пунктах: в DeepState раскрыли детали

Россияне продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях.

Коротко о главном:

Аналитики DeepState обновили карту и показали изменения на фронте.

Вражеские силы имели продвижение возле нескольких населенных пунктов.

Ночью 21 октября аналитики DeepState сообщили об изменениях ситуации на фронте - российская армия продвинулась возле трех населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Оккупанты имели успех вблизи Малиновки и Полтавки в Запорожской области, а также возле Калиновского в Днепропетровской области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского", - говорится в сообщении.

Какая сейчас ситуация на фронте - мнение эксперта

Военный аналитик, ветеран войны Алексей Гетьман рассказал, сможет ли Россия прорвать фронт и дойти до Днепра. Эксперт отметил, если россияне ничего не достигли летом, то осенью, когда из-за погодных условий наступать сложнее, на существенные прорывы им точно не стоит рассчитывать.

Аналитик уверен, что никакого стратегического смысла действия противника на Днепропетровщине не имеют. Так же пока нет опасности, что войска РФ выйдут на город Днепр.

По его словам, угроза для населенных пунктов Днепропетровщины есть, поскольку они расположены неподалеку от линии фронта. Эти населенные пункты могут обстреливать, туда могут залетать КАБы и даже FPV-дроны.

Впрочем аналитик отмечает, что у России нет таких сил и средств, чтобы достичь успеха на земле на Днепропетровщине. Существенного преимущества для достижения таких целей у россиян нет.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, ранее российская армия захватила три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Перестройке, Комаре и Мирном, расположенных на Новопавловском направлении. Кроме этого оккупанты продвинулись вблизи Ивановки и Воскресенки в Донецкой области. Все бойцы были ранены и некоторые были вынуждены выходить своими силами.

Также российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска. Город не был готов к обороне, поэтому ситуация остается тяжелой. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". По его словам, в городе вообще не была организована оборона города Купянска. На этом направлении настоящий хаос, говорит лейтенант.

Россияне стремятся полностью захватить Донецкую область. В октябре фиксируется активное использование врагом тяжелой бронетехники, и Донбасс остается приоритетным направлением для оккупантов. Об этом рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что россияне имеют незначительное тактическое продвижение, которое украинские защитники успешно блокируют.

