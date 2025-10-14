Укр
"Ловушка, которую не ожидали" — военный раскрыл роковой просчет врага

Руслан Иваненко
14 октября 2025, 19:55
Российская армия активизирует атаки на Донецкую область и пытается прорвать оборону украинских войск.
Добропольское направление превращается в ловушку для оккупантов/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россия активизировала боевые действия в Донецкой области в октябре
  • Использует тяжелую бронетехнику и пытается прорвать фронт
  • Добропольское направление для оккупантов стало ловушкой

Российская армия прилагает усилия, чтобы полностью захватить Донецкую область. В октябре фиксируется активное использование врагом тяжелой бронетехники, и Донбасс остается приоритетным направлением для оккупантов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что у россиян есть незначительное тактическое продвижение, которое украинские защитники успешно блокируют.

"Добропольская операция начиналась для российских оккупантов довольно амбициозно. Противник планировал осуществить прорыв и получить оперативный успех, а не просто тактический, который он хотя и получил, однако впоследствии это обернулось для него ловушкой", - пояснил Мусиенко.

Цель и ошибка врага

По его словам, враг пытался прорваться в тыл украинской группировки, чтобы создать проблемы на отдельных участках фронта и продемонстрировать успехи на поле боя. Сейчас же, как отметил военный, Добропольское направление превратилось для россиян в ловушку.

"Сейчас он вбрасывает значительные силы, пытается разблокировать группировку, которая логистически отрезана от основных сил и средств. Вследствие этого постоянно привлекает резервы, а мы их уничтожаем в большом количестве. Россияне попали в ловушку", - подчеркнул Мусиенко.

Военный добавил, что оккупанты вынуждены тратить значительные силы не на развитие оперативного успеха, а на попытки разблокировать собственные войска, которые находятся в полуокружении, с нарушенной логистикой.

"Что касается в целом Донетчины, то понятно, что для врага и в дальнейшем это направление будет приоритетным. Оно будет в зоне особого внимания и интереса. Потому что планы об окончательном захвате Донецкой области российская армия не отбросила. Там будут продолжаться активные боевые действия", - отметил Мусиенко.

Он подытожил, что Силы обороны Украины активно обороняются и, когда есть возможность, контратакуют, чтобы оттеснить врага и освободить украинские территории.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Что говорят в Генштабе ВСУ

Как писал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский подчеркнул, что нынешние боевые реалии значительно изменили условия на поле боя. "Смертельная зона" на фронте сегодня достигает 10 километров и прямо влияет на безопасность украинских военных.

По словам Сырского, ключевым фактором, определяющим ситуацию на поле боя, становятся ударные дроны. Они затрудняют оперативную эвакуацию раненых, а потому особенно важными становятся эффективность логистики и способность военной медицины быстро реагировать на угрозы.

"Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье. Подчеркнул это во время ежемесячного рабочего совещания по вопросам медицинского обеспечения ВСУ", - отметил главнокомандующий, акцентируя на приоритете сохранения жизни солдат в новых условиях боевых действий.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия планировала оккупировать Покровск любой ценой, но Силы обороны сорвали ее намерения. Также оккупанты строили планы по захвату большей части Донбасса до ноября.

Кроме того, украинские силы достигли недавнего тактического успеха на направлении Константиновка - Дружковка в Донецкой области.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области, улучшив свое тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки, входящего в Степногорскую громаду.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

