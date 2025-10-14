ВСУ продвинулись в двух областях, у РФ успех в трех направлениях – ISW

ВСУ продвинулись на северной окраине поселка Щербиновка, расположенного южнее Константиновки.

https://glavred.info/ukraine/vsu-prodvinulis-v-dvuh-oblastyah-v-rf-uspeh-v-treh-napravleniyah-isw-10706279.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают российские атаки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Главное:

ВСУ достигли успеха на направлении Константиновка – Дружковка и на Запорожье

У РФ продвижение на трех направлениях фронта

Украинские силы достигли недавнего тактического успеха на направлении Константиновка – Дружковка в Донецкой области.

Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 11 октября, подразделения ВСУ продвинулись на северной окраине поселка Щербиновка, расположенного южнее Константиновки. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

видео дня

Также зафиксировано продвижение украинской армии в западной части Запорожской области. 12 октября представители ВСУ заявили об освобождении населенного пункта Щербаки, находящегося западнее Орехова.

Продвижение РФ на фронте

Отмечается, что в районе Доброполья российские войска захватили населённый пункт Дорожное, что юго-восточнее города. Об этом сообщил украинский военный аналитик Константин Машовец.

/ Инфографика: Главред

На Покровском направлении также зафиксировано продвижение российских войск. Геолокационные материалы от 13 октября указывают на незначительное продвижение сил РФ к юго-западу от Михайловки.

Продвижение наблюдается и на Новопавловском направлении. Видеодоказательства, опубликованные 12 и 13 октября, свидетельствуют о наступлении российских сил на северо-запад от Котляровки (восточнее Новопавловки) и севернее Новоукраинки (к югу от Новопавловки).

Что говорят в Генштабе ВСУ

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах восьми населенных пунктов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

При этом отмечается, что на Ореховском направлении захватнические войска РФ четырежды атаковали позиции наших защитников.

Ситуация на фронте: мнение офицера ВСУ

Ситуация на Покровском направлении стремительно меняется под влиянием неблагоприятных погодных условий, в частности из-за порывистого ветра и нестабильной облачности. Об этом сообщил пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулин.

По его словам, погодные условия значительно затрудняют применение вражеских беспилотников: из-за сильного ветра их использование становится неэффективным. Кроме того, штурмовые действия пехоты армии РФ, несмотря на попытки наступления, приводят к значительным потерям среди личного состава противника.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее сообщалось о том, каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов. Противник продолжает активно штурмовать позиции ВСУ на главных направлениях, создавая преимущество в силах.

Как сообщалось ранее, бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР. Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред