Во Франции после ограбления Лувра произошел новый инцидент: какое сокровище исчезло из музея

Преступники похитили только определенные монеты, не коснувшись других экспонатов.

Во Франции после Лувра ограбили еще один музей / Коллаж: Главред, фото: Joffrey Tridon France Télévisions, i.f1g.fr

Основное из новости:

Во Франции снова музейное ограбление - на этот раз в Лангри

Похищена часть исторического монетного клада XVIII-XIX века

Музей Дидро временно закрыт, следствие продолжается

Пока французское общество не успело оправиться от резонансного ограбления Лувра, страну всколыхнула новая кража - на этот раз в провинциальном Лангри. В ночь на 20 октября из музея Maison des Lumières Denis Diderot исчезла часть уникального нумизматического сокровища XVIII-XIX веков.

Об этом пишет телеканал France Info. Музей, расположенный в бывшем Hôtel du Breuil, был закрыт в понедельник. Именно тогда работники обнаружили взломанную дверь и разбитую витрину, где хранились золотые и серебряные монеты. По словам местных властей, преступники действовали выборочно - забрали лишь часть экспонатов, оставив остальные нетронутыми.

Похищенные монеты были частью клада, найденного в 2011 году во время реконструкции здания. Тогда рабочие наткнулись на более 1900 монет, датированных 1790-1840 годами. Половину передали городу, другую - оставили первооткрывателю. Часть коллекции оценили в 90 тысяч евро и выставили в музее.

Следователи считают, что ограбление было тщательно спланировано. Его совершили на фоне громкого преступления в Лувре, что, вероятно, отвлекло внимание правоохранителей. Все обстоятельства сейчас выясняются, а музей временно прекратил работу.

Это уже второй случай за короткое время, когда французские музеи становятся мишенью для преступников. Эксперты предполагают, что на фоне роста цен на антиквариат и нестабильной безопасности в культурных учреждениях, подобные инциденты могут повторяться.

Maison des Lumières Denis Diderot будет оставаться закрытым до завершения расследования.

Резонансное ограбление Лувра: что известно

Напомним, утром 19 октября всемирно известный музей Лувр ограбили. Злоумышленники разбили витрины и похитили по меньшей мере девять драгоценностей Наполеона и его жены Жозефины.

Двое мужчин, под прикрытием сообщника, разбили витрины и похитили по крайней мере девять уникальных ювелирных изделий, принадлежавших императору Наполеону Бонапарту и его жене Жозефине Богарне.

Это ограбление уже называют одним из самых дерзких в Европе за последние годы.

