Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Во Франции после ограбления Лувра произошел новый инцидент: какое сокровище исчезло из музея

Дарья Пшеничник
22 октября 2025, 17:15
401
Преступники похитили только определенные монеты, не коснувшись других экспонатов.
музей монети
Во Франции после Лувра ограбили еще один музей / Коллаж: Главред, фото: Joffrey Tridon France Télévisions, i.f1g.fr

Основное из новости:

  • Во Франции снова музейное ограбление - на этот раз в Лангри
  • Похищена часть исторического монетного клада XVIII-XIX века
  • Музей Дидро временно закрыт, следствие продолжается

Пока французское общество не успело оправиться от резонансного ограбления Лувра, страну всколыхнула новая кража - на этот раз в провинциальном Лангри. В ночь на 20 октября из музея Maison des Lumières Denis Diderot исчезла часть уникального нумизматического сокровища XVIII-XIX веков.

видео дня

Об этом пишет телеканал France Info. Музей, расположенный в бывшем Hôtel du Breuil, был закрыт в понедельник. Именно тогда работники обнаружили взломанную дверь и разбитую витрину, где хранились золотые и серебряные монеты. По словам местных властей, преступники действовали выборочно - забрали лишь часть экспонатов, оставив остальные нетронутыми.

Похищенные монеты были частью клада, найденного в 2011 году во время реконструкции здания. Тогда рабочие наткнулись на более 1900 монет, датированных 1790-1840 годами. Половину передали городу, другую - оставили первооткрывателю. Часть коллекции оценили в 90 тысяч евро и выставили в музее.

Следователи считают, что ограбление было тщательно спланировано. Его совершили на фоне громкого преступления в Лувре, что, вероятно, отвлекло внимание правоохранителей. Все обстоятельства сейчас выясняются, а музей временно прекратил работу.

Это уже второй случай за короткое время, когда французские музеи становятся мишенью для преступников. Эксперты предполагают, что на фоне роста цен на антиквариат и нестабильной безопасности в культурных учреждениях, подобные инциденты могут повторяться.

Maison des Lumières Denis Diderot будет оставаться закрытым до завершения расследования.

Резонансное ограбление Лувра: что известно

Напомним, утром 19 октября всемирно известный музей Лувр ограбили. Злоумышленники разбили витрины и похитили по меньшей мере девять драгоценностей Наполеона и его жены Жозефины.

Двое мужчин, под прикрытием сообщника, разбили витрины и похитили по крайней мере девять уникальных ювелирных изделий, принадлежавших императору Наполеону Бонапарту и его жене Жозефине Богарне.

Это ограбление уже называют одним из самых дерзких в Европе за последние годы.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Франция ограбление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен полсотни оккупантов - подробности

ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен полсотни оккупантов - подробности

18:04Фронт
Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

17:12Война
Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

16:42Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Последние новости

18:04

ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен полсотни оккупантов - подробности

18:00

Как можно согреться без отопления: простой способ, о котором многие не знаютВидео

17:32

Цены резко рванули вверх: в Украине популярный овощ за неделю подорожал на 12%

17:19

Елена Мозговая обратилась к Земфире после массированной атаки РФ по Украине

17:15

Во Франции после ограбления Лувра произошел новый инцидент: какое сокровище исчезло из музея

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
17:12

Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

16:52

Последний поцелуй: Карла Бруни трогательно проводила Саркози сидеть в тюрьме

16:42

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

16:39

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

Реклама
16:37

Исчезает с тарелки мгновенно: гора вкусного печенья из яблок

16:36

Украина закупит целую армаду новейших истребителей Gripen: детали крупной сделки

16:26

Как сказать "изобилие" по-украински": правильный ответ мало кто знаетВидео

16:19

Путин запустил межконтинентальную баллистическую ракету в сторону СШАВидео

16:16

150 тонн картошки исчезли: странный пост в Сети лишил фермера урожая

16:09

Ураганное течение онкологии: Симоньян собралась умирать

15:41

Забудьте о "пока": красивые украинские варианты для прощания

15:37

Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет - Зеленский

15:32

Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

15:12

В дома украинцев залетают опасные насекомые: появились фото этих "гигантов"

15:08

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

Реклама
14:57

На ослах не вывезешь: Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму

14:44

"Ад какой-то": как украинские знаменитости пережили атаку на Украину

14:44

Способны преодолевать более 1500 км: СБУ показала модернизированные дроны Sea Baby (видео)

14:39

Город-миллионник может остаться без света на несколько дней: неутешительный прогноз

14:31

Свечки и фонарики не пригодятся: как можно сделать свет без электричестваВидео

14:12

"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

14:00

Почти 50 детей оказались под ударом Шахедов: новые детали атаки на ХарьковФото

13:56

Неудобно получилось: на конкурсе красоты участница подумала, что попала в финалВидео

13:35

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

13:30

У Путина проблемы: ГУР сообщило о срыве набора контрактников в армию РФ

13:18

Украину накроют дожди и похолодание: где резко испортится погода

13:15

РФ запустила 405 дронов и 28 ракет: новые детали массированной атаки на Украину

13:14

Стоит ли запасаться уже сейчас: производители рассказали, сколько будет стоить картофель

13:09

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

12:46

Внимательно к тревогам: украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара

12:39

Украина готовит крупную сделку с Saab: возможна поставка истребителей Gripen

12:26

Можно легко сломать коробку: стоит ли переключать автомат в режим N на светофоре

12:23

"Россия наглеет": оккупанты атаковали дроном детский сад, 1 погибший, 7 пострадавшихФото

12:03

"Дети испугались": нардеп сообщила о попадании в ее дом во время атаки РФ

11:59

Оптимистического сценария нет: эксперт сказал, будет ли свет у украинцев зимойФотоВидео

Реклама
11:40

Разрушенные дома и "Новая почта": как выглядит Новгород-Северский после удара РФ

11:36

Почему 23 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

11:16

"Есть раненые дети": Россия ударила по детскому саду в Харькове

11:08

Последнее предупреждение: эксперт назвал сигнал, который получил Путин от Трампа

10:52

Под удар попали 10 регионов, разрушены дома, погибли дети: новые подробности атаки РФФото

10:51

"Спастись было невозможно": в результате удара по Киеву погибли супругиФото

10:44

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

10:42

Могла обойтись в целое состояние: какие штрафы платили казаки за ругань

10:41

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

10:13

Украинская актриса рассказала, как похудела на 45 кгВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять