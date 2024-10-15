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Этикет в музее: можно ли разговаривать и фотографировать экспонаты?

Анна Ярославская
15 октября 2024, 02:39
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Поход в музей не должен ассоциироваться с чем-то скучным и неинтересным. Это способ обогатиться духовно.
Музей, Наталья Миронюк
Правила этикета в музее: что можно и нельзя делать / Коллаж: Главред, фото: pixaby, скриншот

Поход в музей позволяет духовно обогатиться и узнать что-то новое. Прежде чем посетить музей, нужно разобраться, как правильно себя вести в таком месте. Нюансы этикета в музее раскрыла эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк.

Что можно и нельзя делать в музее

При входе в музей каждый посетитель должен обратить внимание на ограничительные знаки - что можно, а что не стоит делать.

В некоторых музеях могут предложить специальные тапочки, которые защитят от грязи и царапин исторический пол, приглушат шум шагов.

Если в музее большая коллекция, то выбирайте те залы, тематика которых вас больше всего заинтересовала.

В музее нужно вести себя тихо, осматривать экспонаты неторопливо и на достаточном расстоянии от других посетителей.

Можно ли разговаривать в музее?

"Слушайте экскурсовода и не перебивайте рассказ вопросами", - сказала Миронюк.

Если у вас возникли вопросы, то задайте их во время паузы или в конце экскурсии.

Не критикуйте, ведь искусство - это вещь субъективная.

Если хотите поделиться впечатлением, то сделайте это тихонько и коротко.

Не навязывайте свои мысли и ни в коем случае не спорьте.

Поделиться своими мыслями и эмоциями вы сможете, когда выйдете из музея.

Можно ли фотографироваться в музее?

Во многих музеях запрещено делать фотографии со вспышкой, поскольку это может повредить картины и патину на хрупких предметах.

Но если вам разрешили фотографировать - не злоупотребляйте. Несколько фото и селфи можно выложить в соцсеть. При этом напишите хороший отзыв и не забудьте отметить страницу музея.

Что нельзя делать в музее

Естественно, не следует руками касаться экспонатов, чтобы не повредить их. Исключение только в том случае, если экспонат предполагает взаимодействие зрителя с объектом. Например, сейчас многие музеи являются интерактивными площадками, где экспонаты можно двигать, трогать и касаться их.

В музей не следует приходить в нетрезвом состоянии, приносить с собой еду, напитки и вещи, которые могут испачкать помещение или людей.

Смотрите видео - Наталья Миронюк рассказала о правилах этикета в музее:

Ранее Главред писал, как по этикету одеваться в театр и как правильно себя вести в фойе, зале и на выходе.

Кто такая Наталья Миронюк

Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.

Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

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