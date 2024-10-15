Этикет в музее: можно ли разговаривать и фотографировать экспонаты?

Поход в музей позволяет духовно обогатиться и узнать что-то новое. Прежде чем посетить музей, нужно разобраться, как правильно себя вести в таком месте. Нюансы этикета в музее раскрыла эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк.
Что можно и нельзя делать в музее
При входе в музей каждый посетитель должен обратить внимание на ограничительные знаки - что можно, а что не стоит делать.
В некоторых музеях могут предложить специальные тапочки, которые защитят от грязи и царапин исторический пол, приглушат шум шагов.
Если в музее большая коллекция, то выбирайте те залы, тематика которых вас больше всего заинтересовала.
В музее нужно вести себя тихо, осматривать экспонаты неторопливо и на достаточном расстоянии от других посетителей.
Можно ли разговаривать в музее?
"Слушайте экскурсовода и не перебивайте рассказ вопросами", - сказала Миронюк.
Если у вас возникли вопросы, то задайте их во время паузы или в конце экскурсии.
Не критикуйте, ведь искусство - это вещь субъективная.
Если хотите поделиться впечатлением, то сделайте это тихонько и коротко.
Не навязывайте свои мысли и ни в коем случае не спорьте.
Поделиться своими мыслями и эмоциями вы сможете, когда выйдете из музея.
Можно ли фотографироваться в музее?
Во многих музеях запрещено делать фотографии со вспышкой, поскольку это может повредить картины и патину на хрупких предметах.
Но если вам разрешили фотографировать - не злоупотребляйте. Несколько фото и селфи можно выложить в соцсеть. При этом напишите хороший отзыв и не забудьте отметить страницу музея.
Что нельзя делать в музее
Естественно, не следует руками касаться экспонатов, чтобы не повредить их. Исключение только в том случае, если экспонат предполагает взаимодействие зрителя с объектом. Например, сейчас многие музеи являются интерактивными площадками, где экспонаты можно двигать, трогать и касаться их.
В музей не следует приходить в нетрезвом состоянии, приносить с собой еду, напитки и вещи, которые могут испачкать помещение или людей.
Смотрите видео - Наталья Миронюк рассказала о правилах этикета в музее:
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Кто такая Наталья Миронюк
Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.
Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.
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