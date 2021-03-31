Лувр оцифровал всю свою коллекцию – архив доступен онлайн бесплатно

Лувр оцифровал всю свою коллекцию / Униан

Немного не про игры, но про культуру – один из самых известных музеев Франции оцифровал всю имеющуюся коллекцию экспонатов и создал бесплатную онлайн-экспозицию для всех.

В нее вошли почти полмиллиона предметов искусства, включая картины, скульптуры, текстиль, украшения и мебель. По словам президента Лувра Жан-Люка Мартинеса, коллекция будет постоянно пополняться.

На официальном сайте музея представлены экспонаты из коллекций восьми отделов музея – от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира. Исследовать цифровую версию музея можно разными способами – с помощью поиска, по тематическим альбомам, записям кураторов или интерактивной карты, позволяющей заглянуть в каждый зал. Например, можно отдельно посмотреть альбом, посвященный королям и королевам разных эпох.

Помимо экспонатов самого Лувра можно посмотреть коллекцию Национального музея Эжена Делакруа, а также цифровые копии скульптур парижского парка Сад Тюильри и примыкающей к Лувру площади Каррузель.

Залы Лувра до сих пор остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса и плановой реставрации.