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Топ 10 лучших бесплатных программ для эффективной работы с Android

21 марта 2021, 14:06

В данной заметке представлен список наиболее полезных и просто интересных приложений, которые прокачают ваш смартфон или планшет.

Лучшие программы для Android / PCMag India

В стандартную сборку любого смартфона на операционной системе Android входит весьма скудный набор программ, который не покрывает и половины ежедневных требований большинства пользователей.

Для этого, разработчики различных приложений ежедневно трудятся, чтобы каждый владелец Android устройства максимально эффективно и комфортно использовал все возможности своего аппарата.

Ниже приведен список наиболее полезных и просто интересных приложений, которые прокачают ваш смартфон или планшет.

GeForce Now

Приложение, позволяющее играть в требовательные компьютерные игры на вашем смартфоне. Причем адаптация этих игр под Android вовсе не обязательна. Все скрипты обрабатываются на специальном сервере, и смартфону пользователя передается только готовый видеопоток, который транслируется на экране.

Задержки минимальные, а при стабильном и быстром Интернете, играть в любимые игры можно абсолютно комфортно. Скачать GeForce Now.

AirDroid

Бесплатная программа, которая позволяет обмениваться файлами с компьютером или ноутбуком без использования проводов. Для успешного взаимодействия достаточно иметь доступ к сети Интернет, а также наличие клиента программы на обоих устройствах.

Синхронизация происходит без проблем, однако скорость перемещения файлов сильно зависит от скорости загрузки подключенного Интернета. Некоторые функции программы заблокированы и открываются только с покупкой платной версии.

Однако, даже бесплатный вариант – это отличное решение, когда под рукой нет USB-кабеля. Скачать AirDroid.

FBReader

Прекрасное приложение для работы с книгами и текстами. Поддерживает множество форматов цифровых книг. Кроме того, все книги удобно кластеризуются по авторам, названиям и темам. Есть возможность создавать персональные разделы с любимыми сериями.

Также, предусмотрена возможность синхронизации различных устройств через облако, чтобы читать книги со всей техники именно с того места, где закончили предыдущее чтение. Скачать FBReader.

WPS Office Lite

Полностью бесплатный пакет офисных программ. WPS Office Lite поддерживает все популярные расширения файлов. При помощи данных утилит, можно легко и удобно работать с текстовыми и табличными файлами.

Формально, это аналог известного всем набора программ Microsoft Office, однако в отличие от него WPS распространяется в свободном доступе. Скачать WPS Office Lite.

Monefy

Приложение для планировки бюджета. Обладает простым интуитивным интерфейсом, который позволит быстро разобраться в программе. Статистика, собираемая утилитой, удобная и легко подает информацию при помощи эффектов визуальной графики. Используя Monefy, можно легко понять, куда и на что идут деньги.

Также, предусмотрена темная тема оформления и виджеты для рабочего стола. Скачать Monefy.

DroidCam

DroidCam – это специальный комплекс программных решений, который позволяет подключать Android-устройство к персональному компьютеру в целях использования мобильной камеры телефона в качестве веб-камеры. Сам комплекс состоит из двух частей: специализированного клиента под Windows и Android-приложения.

В процессе настройки, обе части DroidCam спариваются между собой одним из двух доступных вариантов: при помощи USB-кабеля или сети WiFi. В результате камера телефона транслируется на ПК пользователя, сохраняя при этом высокую производительность и скорости передачи данных. Такой вариант идеально подойдет для проведений онлайн-встреч в Zoom, Skype, Teams или любых других платформах.

Для того чтобы начать использовать камеру телефона в качестве веб-камеры, необходимо предварительно скачать droidcam для ПК. Сделать это можно на droidcam официальный сайт или любых других проверенных источников. После этого нужно установить клиент, следуя пошаговой инструкции. Также, для правильной работы, понадобится Android-приложение программы. Droidcam apk можно скачать и установить в магазине приложений Google Play.

Google Переводчик

Официальный аналог переводчика Google для мобильных устройств. Приложение быстрое, поддерживает перевод всех известных языков, а также позволяет переводить текст с фото и даже видео. Кроме того, доступна функция распознавания речи в режиме реального времени. Отличное приложение, которое позволяет быстро перевести нужный текст.

К тому же, после загрузки словарей языка начинает работать в оффлайн режиме. Скачать Google Переводчик.

SoundCloud

Потоковый сервис для прослушивания музыки. Треки распространяются абсолютно легально, а библиотека записей вмещает в себе несколько миллионов песен, которые обновляются ежедневно. К тому же, сервис автоматически скачивает треки на телефон (функцию можно отключить при необходимости), что позволяет прослушивать музыку оффлайн.

Отличное и удобное приложение для каждого меломана. Скачать SoundCloud.

Dropbox

Приложение, которое открывает доступ к использованию Интернет-диска объемом в 2 ГБ. Для взаимодействия с ним достаточно иметь соединение с Глобальной сетью. Работает везде, а потому проблем с доступом возникать не будет.

Отличное предложение для тех, у кого вечно не хватает памяти на смартфоне. Скачать Dropbox.

Twitch

Мобильное приложение популярной платформы для стриминга. На платформе существуют не только каналы, посвященные геймингу. Тут можно найти буквально все. От музыкальных каналов, до каналов о садоводстве. От каналов по вязанию до образовательных каналов по математике.

Приложение отлично оптимизировано, а сама платформа радует быстрой загрузкой и бесперебойной работой. Скачать Twitch.

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