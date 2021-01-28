Какой браузер лучше выбрать: сравниваем пять самых популярных вариантов

Какой браузер самый лучший: сравнение популярных браузеров / Systweak Blog

Какой браузер самый лучший? Трудно дать однозначный ответ. Связано это в первую очередь с тем, что каждое приложение для серфинга в интернете в чем-то очень похоже на свои аналоги. Конечно, они имеют собственные достоинства и недостатки, которые могут варьироваться уже от требований пользователя и его предпочтений.

Однако не стоит забывать о банальных вкусах людей и о том, что недостаток для одного может быть достоинством для другого.

Поэтому, для того, абы определить действительно хороший браузер, необходимо проанализировать выполнение стандартных функций, которые ожидаются от приложения, а также поддержку современных тенденций в развитии технологии.

Ниже приведен список наиболее популярных и лучших, по мнению экспертов и пользователей, браузеров, которые действительно по праву заслужили свое признание.

Google Chrome

Google Chrome – самый что ни на есть мастодонт на рынке браузеров и по совместительству один из самых популярных выборов пользователей в большинстве стран. Приложение гарантирует максимально высокую производительность, взаимодействуя с современными сайтами и другим контентом, удобный и продуманный интерфейс, который открывает доступ ко всему нужному функционалу. Кроме того, браузер заслуженно входит в перечень наиболее безопасных приложений для работы в интернете.

Пользователи, ежедневно использующие сервисы Google или владеющие устройствами на операционной системе Android, отмечают удобство синхронизации различных девайсов в рамках одного аккаунта. Возможность оффлайн-работы, доступность всех функций и своевременные уведомления о любых действиях делают Google Chrome отличным выбором для связывания всех своих приборов в одну единую систему.

Преимущества браузера Google Chrome:

Современный и постоянно обновляемый список надстроек и расширений в Chrome Web Store;

Возможность персонализации среды браузера;

Наличие средств разработки в браузере;

Комфортный диспетчер для работы с закладками;

Высокая предоставляемая скорость загрузки страниц;

Поддержка любыми ОС;

Возможность работы нескольких пользователей с персональными учетными профилями;

Интегрированный режим инкогнито, который гарантирует анонимность в сети;

Встроенная блокировка взаимодействия с вредоносными программами и всплывающей рекламы;

Собственный проигрыватель контента и файловый PDF менеджер;

Актуальность технологий.

Но не без ложки дегтя – все чаще и чаще пользователи начинают замечать недостатки в использовании Google Chrome. Во-первых, замечаются провисания приложения, в случаях использования излишнего количества вкладок и расширений (среднестатистический пользователь редко стыкается с такой проблемой). Во-вторых, Google могут отслеживать данные пользователя. Справедливости ради, данная тенденция прослеживается почти во всех браузерах и даже сайтах, а потому отказываться от Chrome по этой причине как минимум нелогично.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox – ничуть не уступающий своему предшественнику браузер, который по некоторым параметрам даже превосходит Google Chrome. Однако в силу столь малой огласки, браузер практически пропал из виду, и в большинстве случаем используется пользователями-старожилами которые не любят перескакивать от одного браузера к другому.

По производительности Mozilla Firefox показывает очень хорошие результаты, а потому гарантируется максимально быстрая загрузка страниц. В некоторых тестах, таких как WebGL, asm.js браузер выдает наилучшие показатели среди своих аналогов. Причем не на несколько пунктов, а в целых полтора-два раза.

Возможностей для развития в Mozilla существует не меньше, а иногда и больше чем в Chrome. При этом данный браузер полностью аутентичный и не копирует функции из продукта от Google, как К тому же, Firefox с большей уважительностью относится к данным пользователя и не собирает информацию в масштабах Google Chrome.

Преимущества браузера Mozilla Firefox:

Независимость от корпораций, которые манипулируют данными пользователя;

Поддержку браузера на разных ОС;

Высокую скорость загрузки страниц;

Безопасность;

Возможность синхронизировать устройства;

Современные решения касаемо интерфейса и персонализации браузера;

Актуальный список надстроек и расширений.

Microsoft Edge

Браузер Microsoft Edge, который Microsoft разработала в качестве наследника Internet Explorer, долгое время считался лишь способом скачать другой нормальный браузер. Но за последние пару лет ситуация кардинально изменилась и по состоянию на сегодня Edge является вторым по популярности браузером во всем мире.

Microsoft Edge – это встроенный браузер в пакет операционной системы Windows 10. С 2020 года, он поставляется на базе Chromium, чем только привлекает новых пользователей. Конечно, продукт не такой популярный в широких массах, однако все свои функции выполняет в полном объеме. Относительно высокая производительность, а также удобство интерфейса делают этот браузер достойным решением для интернет-серфинга.

Opera

В начале своего пути, Opera был браузером на собственном движке, однако развитие технологий заставило разработчиков перейти на набирающий популярность Chromium. В связи с этим, Опера в кой-то степени потеряла свою аутентичность и представляет собой все те же функции, которые встречаются и в предыдущих вариантах браузеров.

Безусловно, как и любой другой браузера, Opera имеет и ряд своих уникальных наработок. В частности, среди отличных дополнительных возможностей для обычного интернет-обозревателя можно выделить:

Встроенный VPN с возможностью выбора локации;

Режим Турбо для наибольшей производительности;

Синхронизация с популярными мессенджерами;

Встроенный кошелек для криптовалюты.

Brave

О браузере Brave мы подробно рассказывали в одной из наших предыдущих статей. Brave был разработан бывшим техническим директором Mozilla Corporation. Этот человек прославился как творец действительно стоящих продуктов. К примеру, он один из создателей одного из самых популярных языков программирования – JavaScript. Сам же браузер Brave – это продукт на открытом исходном коде.

Приложение оснащено функциями автоматической блокировки рекламы, а также оптимизировано для работы на более слабых машинах. Пользователи замечают хорошую производительность, если сравнивать Brave с конкурентами.

Brave также предлагает своим пользователям возможность получать криптовалюту за просмотры внутрибраузерной рекламы. Несмотря на то, что технология данного приложения весьма молодая, пользователи благосклонны к нему. Есть множество позитивных отзывов, в которых отмечена высокая производительность, скорость загрузки, а также просто удобство при работе.

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