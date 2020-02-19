Как убрать рекламу в браузере - лучшие программы, плагины и способы

Реклама в интернете часто мешает получить доступ к искомому контенту / The Ringer

В современном интернете зашкаливающее количество агрессивной рекламы, которая очень часто мешает получать удовольствие от просмотра сети. Пускай некоторые сайты живут исключительно за счет рекламы и стараются аккуратно ее дозировать, чтобы никого не раздражать, другие буквально заполняют страницу баннерами и скриптами.

В таких ситуациях вам на помощь могут прийти разнообразные программы, сервисы и просто способы, которые способны убрать баннеры и скрипты в браузере, успевшие поднадоесть. Именно о них мы и расскажем.

Как заблокировать рекламу в браузере - программы

Одна из лучших программ, чтобы заблокировать рекламу в интернете, называется AdFender. Раньше она была бесплатной, но теперь нужно заплатить 15.95 долларов (391 гривну), чтобы получить доступ ко всем возможностям ПО. Однако у AdFender есть 14-дневный бесплатный период, во время которого вы сможете опробовать ее возможности. Так что AdFender скачать все-таки стоит попробовать.

Пример работы программы AdFender

Программа не только блокирует баннеры и скрипты, но еще и сохраняет вашу анонимность в интернете.

Еще один интернет-фильтр - AdGuard. У него тоже 14 дней бесплатного использования. Подписка на год обойдется всего в 19.90 гривен. Программа уберет всю ненужную рекламу, не позволит сайтам собирать информацию о вас, а также поможет установить родительский контроль.

Меню скачивания AdGuard

Еще одна программа - Ad Muncher. Она полностью бесплатна, поддерживает современные браузеры, эффективно блокирует рекламу и дает возможность создавать собственные фильтры. Одна проблема - она не обновлялась с 2014 года.

Меню скачивания Ad Muncher

Как заблокировать рекламу в браузере - плагины и расширения

Чаще всего скачать блокировщик рекламы можно в формате плагина или расширения для браузера. Самое популярное подобное решение - AdBlock. Оно доступно в меню расширений ваших браузеров. По ссылке, к примеру, вы сможете скачать AdBlock на Хром. Также есть возможность скачать AdBlock для Opera и Яндекс.Браузер, скачать AdBlock для Firefox, скачать AdBlock для Edge и скачать AdBlock для Edge на Chromium.

Пример возможностей AdBlock

Не стоит путать AdBlock с AdBlock Plus. Второе расширение является одним из самых популярных в мире. Но именно AdBlock Plus первым ввел практику белых списков рекламы, то есть такой, которую никак не отключить. Впрочем, он все равно отличается глубокой настройкой и обилием возможностей.

Пример возможностей AdBlock Plus

Вы можете скачать AdBlock Plus для Chrome, скачать AdBlock Plus для Opera и Яндекс.Браузер, скачать AdBlock Plus для Firefox, скачать Adblock Plus для Edge и скачать AdBlock Plus для Edge на Chromium.

Довольно эффективный блокировщик скриптов и рекламы - uBlock Origin. Он минимально загружает оперативную память и процессор, потому подойдет даже самым непроизводительным компьютерам. В нем тоже можно задать количество используемых фильтров скриптов и настроить их.

Пример работы uBlock Origin

У вас есть возможность скачать uBlock Origin для Chrome, скачать uBlock Origin для Opera и Яндекс.Браузер, скачать uBlock Origin для Firefox, скачать uBlock Origin для Edge и скачать uBlock Origin для Edge на Chromium.

Пользователи браузера Firefox также могут использовать расширение NoScript. Оно запрещает запускать скрипты в браузере, пока вы не дадите им разрешение.

Страница загрузки NoScript

Как заблокировать рекламу на Андроид

На смартфонах с операционной системой Android тоже есть возможность заблокировать рекламу. Для начала вам нужно скачать AdBlock Plus на Андроид. В версии для телефонов это специальный браузер без рекламы. Правда, чтобы не видеть рекламу, вам придется сидеть в интернете именно через него. Зато теперь вы сможете блокировать рекламу Андроид. Этот браузер также позволит блокировать рекламу на Ютуб.

Пример возможностей браузера AdBlock Plus

Как блокировать рекламу в браузере на ПК через HTML-код

Это самый простой способ, не требующий установки сторонних приложений, но при этом еще и несколько топорный. Если вы нажмете правой кнопкой мыши на любой интернет-странице в любом браузере, то у вас появится возможность исследовать код страницы. Наведите мышкой на рекламный баннер - и он подсветится в коде. Выделите эту часть кода и нажмите Delete - баннер исчезнет со страницы. Но при обновлении страницы все вернется на место.

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