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Браузер Brave – достойная замена Chrome, которая платит вам за сёрфинг в интернете

26 января 2021, 22:00

Браузер позиционируется как конфиденциальная альтернатива Chrome и является отличным решением проблем, с которыми сталкиваются обычные браузеры.

Браузер Brave – достойная замена Chrome / Technipages

Обновление браузера Brave стало первым шагом на пути к настоящей революции в работе привычного нам интернета. Разработчики впервые в истории браузеров интегрировали в продукт протокол одноранговой сети, в которой размещается веб-контент.

Более детально об этом шаге, и какие преимущества это имеет для обычных пользователей, расскажем далее.

Особенности браузера Brave

Brave был разработан бывшим техническим директором Mozilla Corporation. Этот человек прославился как творец действительно стоящих продуктов. К примеру, он один из создателей одного из самых популярных языков программирования – JavaScript. Сам же браузер Brave – это продукт на открытом исходном коде.

Приложение оснащено функциями автоматической блокировки рекламы, а также оптимизировано для работы на более слабых машинах. Пользователи замечают хорошую производительность, если сравнивать Brave с конкурентами.

У браузера есть даже собственная криптовалюта, которая может быть наградой для пользователя за просмотры рекламы, предлагаемой самим Brave.

В чем заключается технический прорыв

Новое обновление браузера 1.19 изменило всю систему работы приложения. Теперь, все запросы будут обрабатываться согласно протоколу IPFS. Это относительно новая технология, но она уже набрала своей популярности среди веб-разработчиков. Прогнозируется, что со временем, она полностью вытеснит привычный протокол передачи HTTP и его безопасную надстройку – HTTPS.

Суть IPFS заключается именно в протоколе одноранговой сети. Он позволяет обычным пользователям взаимодействовать с контентом, который распространяется не при помощи централизованного сервера, а путем распределенных узлов в децентрализованной сети.

То есть, простыми словами, теперь все содержимое страниц будет находиться не на одном носителе, а сразу на нескольких. Причем это количество может быть самым разным. И уже после запроса пользователя, сайт будет подгружаться при помощи этих маленьких частиц, которые автоматически структурируются в привычную страницу веб-платформы. Фактически, система схожая с работой биткоинов, когда деньги генерируются самими пользователями вместо центрального банка. Теперь же, при помощи IPFS, контент сохраняют пользователи, а сайты не нуждаются в собственных серверах, что значительно экономит ресурсы, деньги и энергию.

Преимущества браузера Brave для пользователя

Первым, и наверное, главным преимуществом для обычных юзеров интернета станет более быстрая загрузка страниц. Такую производительность обеспечит как раз таки генерация страницы при помощи распределенных узлов. Физические центральные сервера зачастую размещаются в других странах или даже континентах, а потому, скорость отображения того или иного контента напрямую зависит от данного фактора.

Кроме вышесказанного, стоит также выделить мнение, что технология, интегрированная в Brave способна повысить сопротивление веб-контента различного вида цензуре. Ведь теперь не достаточно ограничить доступ к одному серверу. Содержимое страниц подгружается с самых разных точек мира и отследить источник, чтобы его заблокировать – практически не реально.

К тому же, не стоит забывать и об экономии на централизованных серверах, которую пропагандирует Brave.

Сейчас, браузер установлен у более чем 24-х миллионов пользователей. Конечно, эта цифра ещё далека от популярных брендовых продуктов. Однако она растет с каждым днем, а значит, новый интернет совсем скоро может стать реальностью.

Скачать браузер Brave для ПК (Windows и macOS) и смартфонов (iOS и Android) можно перейдя на официальный сайт разработчика.

Ранее мы рассказывали, как отключить звонки с незнакомых номеров на самых разных устройствах.

Google Chrome Brave
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