Google рассказала о грядущих нововведениях в экосистеме Android

Google рассказала о грядущих нововведениях для Android / Blog.Google

Команда Google объявила о шести нововведениях, которые станут доступны в фирменных сервисах компании в ближайшее время. Обновлять же Android для этого не придётся, поскольку всё это будет осуществлено на уровне приложений.

Например, система будет уведомлять о взломанном пароле, в картах Google появится тёмная тема, а в сообщения добавят функцию планировки.

Функция проверки пароля

Компания добавила функцию проверки пароля: если пользователь введёт пароль, который ранее был слит в результате утечки, то система уведомит его об этом. Для этого необходимо, чтобы была включена автозаполнение паролей - её можно активировать в настройках, во вкладке "Языки и ввод".

Планировка сообщений

Более полумиллиарда человек во всем мире ежемесячно используют "Сообщения" для беспрепятственного и безопасного общения с семьей, друзьями и другими людьми.

В связи с этим Google разрешила пользователям планировать сообщения: пользователю необходимо как обычно написать сообщение, затем удержать кнопку отправки, выбрав дату и время для доставки. Для работы этого нововведения необходимо установить последнюю версия приложения Android Messages.

Обновлённая версия TalkBack

Пользователи с ограниченными возможностями получат модернизированную версию приложения TalkBack. Обновление принесёт для людей с плохим зрением более интуитивные жесты, унифицированное меню, новое меню управления чтением и многое другое. Нововведение будет работать с последней версией TalkBack.

Ряд новых функций для Google Assistant

Теперь "Google Ассистент" будет работать гораздо лучше, даже если устройство заблокировано или находится в другом конце комнаты, обещают в компании.

Для максимального использования возможностей Ассистента, когда ваше устройство заблокировано, просто включите "Персональные результаты экрана блокировки" в "Настройках" Ассистента и скажите "Окей, Google", чтобы отправить текстовое сообщение или совершить звонок.

В Google Maps появится тёмная тема

Благодаря внедрению темной темы в Google Maps, которая скоро станет доступной для пользователей Android по всему миру, вы сможете дать глазам столь необходимую передышку и сэкономить заряд батареи.

Для перехода на тёмную тему необходимо в разделе настроек выбрать "Тема", а затем – "Всегда в темной теме".

Обновление коснётся и Android Auto

Новые функции Android Auto помогут вам получить больше удовольствия от вождения. В частности, система получит настраиваемые обои для персонализации дисплея вашего автомобиля, а также игры, например, "Jeopardy!".

Кроме того, на экране автомобиля появятся ярлыки. Они обеспечивают удобный доступ к вашим контактам и даже позволяют использовать "Ассистент" для выполнения таких задач, как проверка погоды или удаленная регулировка термостата, просто нажав значок на дисплее вашего автомобиля, как если бы вы это делали на телефоне, говорят в компании.

Владельцы автомобилей с широкими дисплеями смогут разделить экран. В одной части будут отображаться карты Google, а в другой – элементы управления.

Напомним, 18 февраля Google выпустила первую бета-версию Android 12 для разработчиков. Финальная версия, если Google останется верна своему графику, должна увидеть свет в сентябре.