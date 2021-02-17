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Рассекречены фишки Android 12: игровой режим и сюрприз для лежебок

17 февраля 2021, 15:32

Ожидается, что первая предварительная сборка для разработчиков выйдет уже в ближайшие дни, а финальная версия Android 12 увидит свет ближе к сентябрю.

Рассекречены фишки Android 12 / XDA

Источники сайта XDA Developers продолжают изучать документацию новой операционной системы Android 12, попавшую к ним в руки до выхода первой сборки Developer Preview для разработчиков.

На днях они опубликовали концепт-макеты системы, а теперь рассказали, каких изменений стоит ждать в операционке.

Главным нововведением станет обновленная концепция графического интерфейса Material NEXT, которая продолжит идеи фирменного стиля Material Design. В XDA Developers полагают, что команда Google переделает не только внешний облик шторки уведомлений и виджетов, но и экрана блокировки, ввода графического ключа, режима Always On Display (всегда включённого экрана) и ряда предустановленных приложений. В целом, Android 12 предвещает отход от ярких сплошных цветов и переизбытка свободного пространства в угоду материализма.

Для тех, кто любит лежать со смартфоном, в Android 12 появится "умный" автоповорот экрана. Если сейчас приходится отключать поворот экрана вручную, чтобы интерфейс не перешел в горизонтальный режим, когда вы ложитесь на бок, то теперь будет задействоваться не только акселерометр, но и фронтальная камера, чтобы смена ориентации дисплея не происходила в неподходящий момент.

Также в Android 12 добавят полноценный игровой режим. По сведениям XDA Developers, для обеспечения наилучшего внутриигрового провождения Google предоставит разработчикам особый API, который позволит управлять некоторыми базовыми функциями устройства. Например, при запуске игры может быть автоматически настроена яркость, при необходимости активирован режим "Не беспокоить" и выключен автоповорот.

Первыми новые фишки будущего обновления могут опробовать владельцы устройств Google начиная с Pixel 3. Не исключается и появление прошивки на смартфонах Motorola Edge и Edge +, Nokia 5.4, Samsung Galaxy S21 5G, realme 8 и X9, Xiaomi Mi11, Poco F2, а также OnePlus 9 и 9 Pro.

Ожидается, что первая предварительная сборка для разработчиков выйдет уже в ближайшие дни, а публичная бета появится в мае или июне. Финальная версия, если Google останется верна своему графику, должна увидеть свет в сентябре.

Android
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