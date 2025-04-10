На одну загадку станет меньше: почему на зеркале появляются черные пятна

Черные пятна на зеркале не так уж страшны, и имеют вполне простое объяснение.

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Как избавиться от темных пятен на зеркале / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

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Почему появляются темные пятна на зеркале

Как избавиться от черных пятен

Зеркало - элемент интерьера без которого трудно представить свою жизнь. Однако со временем можно заметить, что на его поверхности возникают неприглядные черные пятна. Мелкие точечки на зеркале выглядят неопрятно и портят внешний вид поверхности. Главред выяснил, почему на зеркале появляются черные пятна и можно ли от них избавиться в домашних условиях.

В 21 веке зеркала устанавливают чуть ли не в каждой комнате. Они являются доступным элементом интерьера практически для всех.

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Современные зеркала достаточно просто изготовить. Сначала к стеклу прикрепляют тонкий слой металла - обычно серебра, а сверху добавляют медь, чтобы зеркало было прочным и не ржавело, передает портал Mental Floss.

Со временем алюминиевое покрытие может повредиться, что приводит к появлению черных пятен на зеркале. Чаще всего зеркала во влажных помещениях, особенно в ванных комнатах страдают от окисления металла.

Как избавиться от темных пятен на зеркале?

К сожалению, очистить черные пятна на обратной стороне зеркала в домашних условиях невозможно. Если элемент интерьера является для вас достаточно ценным, то зеркало можно отреставрировать в специальных мастерских или подвергнуть химической обработке, чтобы восстановить поврежденное серебряное покрытие.

Чтобы черные пятна не беспокоили, стоит выбирать зеркала в ванную комнату с хорошим герметиком, который будет защищать от попадания влаги на стекло. Стоит обратить внимание на зеркала, которые имеют деревянные или пластиковые рамы.

Чтобы избежать появления темных пятен на зеркале, следует сразу убирать капли воды, если они попали на поверхность.

Кроме того, эксперты не рекомендуют устанавливать любые зеркала возле радиаторов отопления или электрических обогревателей.

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