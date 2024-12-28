Как мыть зеркала без разводов: 7 эффективных советов экспертов

Существует несколько простых средств, чем мыть зеркала, чтобы не было разводов.

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Чем отмыть стекло без разводов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что помогает отмыть зеркало без разводов

Для чего использовать газету при мытье зеркал

Как избавиться от стойких пятен на зеркале

Во время уборки одной из самых сложных для мытья поверхностей является зеркальная, ведь даже после профессиональных средств на ней могут оставаться разводы. Однако, существует несколько проверенных способов, как правильно мыть стекло и зеркала, чтобы избежать этой проблемы.

Главред узнал, почему остаются разводы на зеркале и как от них избавиться в статье The Spruce. Стоит понимать, что использование неподходящего моющего средства и инвентаря, или недостаточно хорошо смытые остатки средства на стекле могут спровоцировать появление разводов.

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Одно из главных правил, как моют зеркала мастера - использование салфетки из микрофибры. Они идеально подходят для очистки зеркал, ведь не оставляют ворса и отлично поглощают влагу.

Еще один вариант, чем отмыть стекло без разводов - специальный очиститель для окон. Но вместо того, чтобы распылять средство прямо на зеркало, сбрызните им салфетку из микрофибры и протрите зеркало сверху вниз, двигаясь слева направо.

Если зеркало требует более глубокой очистки, добавьте несколько капель моющего средства в теплую воду, смочите в этом растворе салфетку из микрофибры и отожмите излишек воды. Протрите зеркало боковыми движениями, особое внимание уделяя загрязненным местам.

Также можно использовать для мытья зеркал газету. Ее листами протрите поверхность зеркала. Преимущества газеты в том, что она не оставляет после себя ворса и хорошо впитывает влагу.

Для очистки стекол и зеркал можно приготовить раствор с оцетом. Смешайте равные части дистиллированной воды и белого уксуса, налейте полученный раствор в бутылку с распылителем, встряхните и распылите смесь на зеркало. Последним шагом вытрите зеркало салфеткой из микрофибры.

Если зеркало имеет стойкие пятна уксус можно смешать с пищевой содой в равных пропорциях до образования пасты. Ее необходимо нанести на загрязнение, после чего вытереть салфеткой из микрофибры.

При мытье зеркал важно использовать правильные движения, а именно очищать их из стороны в сторону, а не круговыми оборотами. Таким образом грязь будет равномерно исчезать с поверхности зеркала.

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