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Разводов больше не будет: хитрый лайфхак для мытья зеркал

Мария Николишин
12 марта 2025, 14:52
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Одно средство, которое уже может быть в вашей ванной комнате, может очистить зеркала от неприглядных разводов.
Разводов больше не будет: хитрый лайфхак для мытья зеркал
Как легко помыть зеркало / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как легко помыть зеркало
  • Почему зеркало натирают пеной для бритья

Ванная комната часто является местом, которое требует наибольшей уборки, в частности зеркала, которые часто загрязняются от брызг, образующихся во время чистки зубов и мытья рук.

Кроме того, сразу после уборки на зеркалах остаются полосы, от которых очень трудно избавиться. Однако, есть хитрый способ, который поможет решить эту проблему, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

видео дня

Как вымыть зеркало без разводов

По словам экспертов, есть одно средство, которое очищает зеркала и не оставляет разводов, а также предотвращает их запотевание - это пена для бритья.

Одна пользовательница TikTok поделилась видео со своей попыткой применения этого лайфхака и рассказала, что это действительно сработало. Но она предупредила, что если оставить пену для бритья на зеркале надолго, то зеркало помутнеет и придется изрядно "потрудиться", чтобы его отмыть.

В частности, нужно взять крем для бритья, втереть его в стекло, и в следующий раз, когда примете душ, "тумана" не будет.

"Крем для бритья содержит молекулы, называемые поверхностно-активными веществами, которые помогают крему для бритья хорошо пениться. Когда вы растираете крем для бритья по стеклу, вы оставляете за собой крошечный слой этих поверхностно-активных веществ. Они нарушают когезионные свойства воды, а это означает, что более крупные капли не могут образоваться", - добавили эксперты.

Чем можно помыть зеркало в ванной комнате - видео:

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