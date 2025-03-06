Как избавиться от плесени в ванной раз и навсегда: понадобится 2 простых продукта

Вы узнаете:
- Как избавиться от плесени в ванной комнате
- Помогает ли хлорный отбеливатель в борьбе с плесенью
Все понимают, как важно поддерживать чистоту в ванной комнате, но это не всегда просто. Из-за тепла и влаги, в помещении довольно часто может появляться плесень, особенно в зоне ванны и душевой кабины. Главред выяснил, как за час избавиться от надоедливой плесени.
Портал Express.co пишет, что полностью вытирать душевую кабину после каждого использования просто невозможно, поэтому вы можете заметить, что между плиткой или на силиконовом герметике образуется плесень.
Обычно, многие используют раствор хлора, чтобы убрать плесень в ванной комнате, однако это не лучший вариант, уверяет женщина в TikTok.
"Использование хлорного отбеливателя для обработки плесени избавит ее, но не убьет, поскольку он не убивает споры, а это означает, что они со временем вернутся", - объяснила Анна.
Она рекомендует использовать два очень простых ингредиента, которые могут с легкостью убрать плесень из душевой кабины, в частности это перекись водорода и масло чайного дерева.
Все, что вам нужно сделать, это смешать один стакан 3% перекиси водорода с одной чайной ложкой эфирного масла чайного дерева в пульверизаторе и распылить на любые заплесневелые участки.
Затем накройте тканью и снова распылите, пока ткань не пропитается насквозь.
Оставьте по крайней мере на один час, чтобы ингредиенты могли подействовать. Далее снимите ткань, быстро протрите участок, и вы увидите, что плесень исчезла.
Смотрите видео, как избавиться от плесени в ванной комнате:
@anna_louisa_at_home Отсчет ваших любимых хаков из моей новой книги 'The 5 minute clean routine', доступной для заказа в моем био ?? Вот номер 8 - как избавиться от плесени без использования хлорного отбеливателя. Использование хлорного отбеливателя на плесень избавит от нее, но не убьет ее, так как он не убивает споры, что означает, что она в конечном итоге вернется. Кроме того, он создает невероятно токсичный газ при использовании на плесени. Поэтому, чтобы избавиться от плесени навсегда безопасным способом, попробуйте вместо этого: 1. смешайте 1 чашку 3% перекиси водорода с 1цп эфирного масла чайного дерева в бутылке-распылителе 2. Распылите на плесень до тех пор, пока она не пропитается 3. Накройте тканью и снова распылите, пока ткань не пропитается 4. Снимите салфетку и почистите (при необходимости) 5. Протрите/прополощите . Если вы делаете раствор для хранения, то лучше сделать его в темную бутылку, так как перекись водорода реагирует на свет, так что это предотвратит разложение перекиси водорода. Также при работе с плесенью всегда надевайте перчатки или мойте руки сразу после обработки. Я бы не рекомендовал обрабатывать мрамор или другой натуральный камень. Вместо этого придерживайтесь специализированного средства для чистки натурального камня. ... #cleantok#cleantok101#cleantokuk#instaclean#cleaningtips#cleaningmotivation#bathroomclean♬ Bomb Intro / Pass That Dutch - Missy Elliott
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