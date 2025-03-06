Как избавиться от плесени в ванной раз и навсегда: понадобится 2 простых продукта

Эти ингредиенты стоят не дорого, но результат приятно поразит.

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Как вывести плесень в душевой кабине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от плесени в ванной комнате

Помогает ли хлорный отбеливатель в борьбе с плесенью

Все понимают, как важно поддерживать чистоту в ванной комнате, но это не всегда просто. Из-за тепла и влаги, в помещении довольно часто может появляться плесень, особенно в зоне ванны и душевой кабины. Главред выяснил, как за час избавиться от надоедливой плесени.

Портал Express.co пишет, что полностью вытирать душевую кабину после каждого использования просто невозможно, поэтому вы можете заметить, что между плиткой или на силиконовом герметике образуется плесень.

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Обычно, многие используют раствор хлора, чтобы убрать плесень в ванной комнате, однако это не лучший вариант, уверяет женщина в TikTok.

"Использование хлорного отбеливателя для обработки плесени избавит ее, но не убьет, поскольку он не убивает споры, а это означает, что они со временем вернутся", - объяснила Анна.

Она рекомендует использовать два очень простых ингредиента, которые могут с легкостью убрать плесень из душевой кабины, в частности это перекись водорода и масло чайного дерева.

Все, что вам нужно сделать, это смешать один стакан 3% перекиси водорода с одной чайной ложкой эфирного масла чайного дерева в пульверизаторе и распылить на любые заплесневелые участки.

Затем накройте тканью и снова распылите, пока ткань не пропитается насквозь.

Оставьте по крайней мере на один час, чтобы ингредиенты могли подействовать. Далее снимите ткань, быстро протрите участок, и вы увидите, что плесень исчезла.

Смотрите видео, как избавиться от плесени в ванной комнате:

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