Мгновенно удаляет грязь и плесень: доступное средство сделает стиралку чистой

Белый уксус и пищевая сода помогают нейтрализовать в стиралке запахи, убивать бактерии и разрушать известковый налет.

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Доступное средство сделает стиралку чистой / коллаж: Главред, фото: скриншот с express.co.uk

Вы узнаете:

Простой метод очистки стиральной машины

Пошаговое руководство по очистке стиралки

Стиральные машины могут загрязняться и покрываться грязной коркой очень быстро, если их не чистить должным образом. Попробуйте доступный метод для простого решения. Главред расскажет об этом недорогом средстве очистки стиралки.

Со временем влага, остатки моющего средства и застрявшие ворсинки скапливаются, создавая идеальную среду для размножения плесени и бактерий в вашей стиральной машине.

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Если вы почувствовали неприятные запахи на одежде или заметили черную плесень, расползающуюся по резиновому уплотнителю дверцы, ваша стиральная машина срочно нуждается в глубокой чистке, пишет Daily Expre

Эксперты по сантехнике предупреждают, что запущенная стиральная машина может в конечном итоге вернуть бактерии обратно в вашу одежду, вызывая неприятные запахи и даже раздражение кожи.

Но хорошая новость в том, что существует невероятно простое решение проблемы с использованием средства, которое не опустошит ваш кошелек и, скорее всего, уже есть у вас дома.

Этот простой метод очистки включает в себя два обычных бытовых средства: белый уксус и пищевую соду.

По словам экспертов, эта комбинация "мгновенно удаляет грязь", оставляя вашу машину безупречной и пахнущей свежестью.

Эксперты по сантехнике сходятся во мнении, что "белый уксус и пищевая сода помогают нейтрализовать запахи, убивать бактерии и разрушать известковый налет", что делает их идеальным дуэтом для чистки вашей машины.

Пошаговое руководство по очистке

Налейте 500 мл белого уксуса в отсек для моющего средства и установите стиральную машину на самый высокий цикл (предпочтительно 90 °C). Запустите ее пустой.

Уксус разрушит известковый налет, убьет бактерии и нейтрализует эти неприятные запахи.

Потрите уплотнитель и ящик:

Смешайте равные части пищевой соды и воды, чтобы получилась густая паста. Используйте старую зубную щетку, чтобы почистить резиновый уплотнитель дверцы, где часто скапливается грязь и плесень.

Не забудьте снять и замочить отсек для моющего средства в горячей мыльной воде, прежде чем чистить остатки.

Прополощите с пищевой содой:

Добавьте полстакана пищевой соды прямо в барабан и запустите еще один цикл горячего полоскания, чтобы удалить всю оставшуюся грязь и запах уксуса.

Очистите фильтр:

Найдите фильтр стиральной машины. Обычно он находится около нижней передней панели. И удалите все застрявшие ворсинки, волосы или мусор. Этот важный шаг помогает предотвратить засоры и не допустить появления неприятных запахов.

Оставьте дверцу открытой:

После каждого использования всегда оставляйте дверцу стиральной машины слегка приоткрытой. Это позволит воздуху циркулировать, предотвращая появление сырости и плесени.

С помощью этих простых шагов вы сможете поддерживать стиральную машину свежей, чистой и свободной от бактерий, не тратя целое состояние на спецсредства.

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Чем опасна плесень? Плесень является чрезвычайно вредным микроорганизмом. Если вы часто находитесь в помещении, пораженном плесенью, то рано или поздно первые симптомы почувствуют даже люди, у которых нет аллергии. Споры плесени токсичны для человека. Они легко проникают в организм через кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку, глаза. Плесень может спровоцировать появление болезней дыхательных путей и ротовой полости, заболеваний кожного покрова, расстройств опорно-двигательного аппарата, различных инфекций. Кроме того, плесень может привести к обострению заболеваний, которые уже есть у человека. Одним из основных признаков заражения могут стать: насморк,

чиханье,

кашель,

воспаление и покраснение на коже (возможно, с зудом);

стало тяжелее дышать.

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