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10 минут и готово: как быстро помыть вытяжку - понадобятся всего два средства

Мария Николишин
13 декабря 2024, 03:00
75
Есть быстрый способ очистить вытяжку, используя лишь предметы, которые есть на кухне.
10 минут и готово: как быстро помыть вытяжку - понадобятся всего два средства
Как быстро помыть вытяжку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие средства подойдут для мытья вытяжки
  • Как правильно её помыть

До Рождества осталось всего несколько недель, и важно убедиться, что ваша кухня готова к этому великому дню. В частности, одной из самых заброшенных зон для чистки являются вытяжные вентиляторы.

Если вытяжные вентиляторы не чистить регулярно, они могут вызвать ужасный запах на кухне и неэффективно фильтровать дым, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Какие средства удаляют жир из вытяжки

Очистка вытяжных вентиляторов может быть сложной, если на них накопился жир. Однако, одним из лучших способов расщепить жир естественным путем является использование пищевой соды, поскольку она является щелочным веществом.

Стиральный порошок также невероятно эффективен, поскольку содержит поверхностно-активные вещества, которые разбивают жир на мелкие капли, чтобы вода могла быстро их смыть.

Как быстро помыть вытяжку

Для начала снимите фильтры с вытяжки. Затем наполните раковину горячей водой, но не более чем на треть, поскольку с жиром будет гораздо труднее справиться, если вода будет переливаться через край.

Добавьте в воду пищевую соду и несколько капель хозяйственного мыла, перемешайте, пока не увидите пузырьки.

Окуните фильтры в воду и осторожно начните слегка мыть их губкой. Не волнуйтесь, если жирные пятна не смываются на этом этапе; их очистка просто поможет ослабить пятна.

Оставьте фильтры замачиваться на 10 минут, поскольку соде и моющему средству понадобится время, чтобы расщепить жир.

Только по истечении времени тщательно вымойте фильтры. Убедитесь, что моете их круговыми движениями, а жирные пятна следует быстро удалять.

Промойте фильтры чистой водой и вытрите их насухо кухонным полотенцем. Убедившись, что фильтры полностью высохли, вставьте их обратно в вентилятор.

10 минут и готово: как быстро помыть вытяжку - понадобятся всего два средства
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Как часто нужно мыть вытяжку

По словам экспертов, мыть вытяжку стоит каждые 1-3 месяца. Это обеспечит надлежащую работу вытяжки на долгие годы.

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