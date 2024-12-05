Рассадник бактерий на кухне: как часто нужно менять кухонные губки

Губки являются незаменимыми в быту для многих хозяек, но если их вовремя не менять, это может плохо повлиять на качество мытья посуды.

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Почему важно менять кухонные губки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему губку называют рассадником бактерий

Как часто нужно заменять губки для мытья посуды

Как определить, что губку нужно выбрасывать

Губки для мытья посуды прекрасно справляются с загрязнениями посуды на ежедневной основе. Однако их пористая структура создает идеальные условия для размножения бактерий, что со временем может снижать эффективность их использования.

Главред узнал, что согласно исследованию, которое опубликовали в Scientific Reports, кухонная губка может содержать до 362 видов бактерий с концентрацией до 45 миллиардов микроорганизмов на квадратный сантиметр.

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Better Homes & Gardens пишет, что из-за этого эксперт по клинингу Ронда Уилсон с более чем 20-летним опытом, советует часто менять губки, а также делится советами, как продлить их срок службы.

Уилсон рекомендует менять кухонные губки каждую неделю. Хотя это может показаться слишком частым, но губки быстро накапливают остатки пищи, грязь и влагу, что способствует развитию бактерий. При интенсивном использовании их стоит менять даже чаще.

Даже если неделя еще не прошла, обратите внимание на такие вещи, как затхлый или неприятный запах, который остается даже после мытья, липкость и расслоение губки, или же ее заметную деформацию.

Чтобы увеличить продолжительность использования губки, придерживайтесь таких рекомендаций:

Сушите губку после каждого использования.

Выделите отдельные губки для мытья посуды, очистки поверхностей и работы с грубой грязью.

Регулярно дезинфицируйте губки.

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Что такое Better Homes & Gardens? Better Homes & Gardens - издание, которое было создано в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

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