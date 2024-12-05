Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Рассадник бактерий на кухне: как часто нужно менять кухонные губки

Анна Косик
5 декабря 2024, 11:43
106
Губки являются незаменимыми в быту для многих хозяек, но если их вовремя не менять, это может плохо повлиять на качество мытья посуды.
Губки
Почему важно менять кухонные губки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему губку называют рассадником бактерий
  • Как часто нужно заменять губки для мытья посуды
  • Как определить, что губку нужно выбрасывать

Губки для мытья посуды прекрасно справляются с загрязнениями посуды на ежедневной основе. Однако их пористая структура создает идеальные условия для размножения бактерий, что со временем может снижать эффективность их использования.

Главред узнал, что согласно исследованию, которое опубликовали в Scientific Reports, кухонная губка может содержать до 362 видов бактерий с концентрацией до 45 миллиардов микроорганизмов на квадратный сантиметр.

видео дня

Better Homes & Gardens пишет, что из-за этого эксперт по клинингу Ронда Уилсон с более чем 20-летним опытом, советует часто менять губки, а также делится советами, как продлить их срок службы.

Уилсон рекомендует менять кухонные губки каждую неделю. Хотя это может показаться слишком частым, но губки быстро накапливают остатки пищи, грязь и влагу, что способствует развитию бактерий. При интенсивном использовании их стоит менять даже чаще.

Даже если неделя еще не прошла, обратите внимание на такие вещи, как затхлый или неприятный запах, который остается даже после мытья, липкость и расслоение губки, или же ее заметную деформацию.

Чтобы увеличить продолжительность использования губки, придерживайтесь таких рекомендаций:

  • Сушите губку после каждого использования.
  • Выделите отдельные губки для мытья посуды, очистки поверхностей и работы с грубой грязью.
  • Регулярно дезинфицируйте губки.

Читайте также:

Что такое Better Homes & Gardens?

Better Homes & Gardens - издание, которое было создано в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль хочет сыграть дипломатически в "паузу" для восстановления сил - Коваленко

Кремль хочет сыграть дипломатически в "паузу" для восстановления сил - Коваленко

13:28Украина
ВСУ в Курской области взяли в плен десантников РФ: как изменилась ситуация - Попович

ВСУ в Курской области взяли в плен десантников РФ: как изменилась ситуация - Попович

12:39Украина
Зеленский готов к выборам "в любой момент": названо условие для их начала

Зеленский готов к выборам "в любой момент": названо условие для их начала

12:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
За сколько времени выходит алкоголь из организма: цифры откровенно удивляют

За сколько времени выходит алкоголь из организма: цифры откровенно удивляют

Что не так на картинке: нужно найти ошибку всего за 5 секунд

Что не так на картинке: нужно найти ошибку всего за 5 секунд

Для чего хозяйки кладут губки в отсек стиральной машины: интересный лайфхак

Для чего хозяйки кладут губки в отсек стиральной машины: интересный лайфхак

Ахеджакова закончила выступление фразой: "Слава Украине" и довела до истерики РФ

Ахеджакова закончила выступление фразой: "Слава Украине" и довела до истерики РФ

Какой кувшин наполнится водой первым: головоломка на внимательность

Какой кувшин наполнится водой первым: головоломка на внимательность

Последние новости

13:44

Трамп может уговорить КНДР: придет ли конец военной поддержке Путина - Клочок

13:29

В Южной Корее есть недоверие к Трампу: может ли он повлиять на политику страныВидео

13:28

Кремль хочет сыграть дипломатически в "паузу" для восстановления сил - Коваленко

12:58

Роскошь за копейки: как обновить старые елочные шарики - интересный лайфхак

12:39

ВСУ в Курской области взяли в плен десантников РФ: как изменилась ситуация - Попович

Начнут мириться с Ким Чен Ыном и отдаляться от США: Виталий Кулик - о последствиях кризиса в Южной КорееНачнут мириться с Ким Чен Ыном и отдаляться от США: Виталий Кулик - о последствиях кризиса в Южной Корее
12:12

Погода готовит сюрпризы: синоптик спрогнозировал, где потеплеет до +12

12:08

Зеленский готов к выборам "в любой момент": названо условие для их начала

11:54

"Это была шутка": Кадыров признался, что наврал про "подаренный" Маском Cybertruck

11:43

Рассадник бактерий на кухне: как часто нужно менять кухонные губки

Реклама
11:21

Будет спланированная операция: Ходжес сказал, кто может уничтожить Крымский мост

11:16

На фронте погиб популярный украинский музыкант

10:43

"Трамп должен заставить Путина вздрогнуть": как победить на переговорах с РФ - СМИ

10:43

Ставят потребности других выше собственных: 4 самые скромные знаки зодиака

10:35

"Ша", "Ша": военно-политический обозреватель истерически наорал на ведущую в прямом эфиреВидео

10:20

Оккупанты тонут, пытаясь высадиться на островах Днепра возле Херсона - АТЕШ

10:11

"Надо защищаться": Зеленский подписал указ о санкциях против властей ГрузииВидео

09:38

Уже в 2,7 раза дороже: в Украине резко "прыгнула" цена на популярный овощ

09:25

Гороскоп на завтра 6 декабря: Ракам - впечатляющий успех, Львам - исполнение желаний

09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 декабря (обновляется)

09:09

Нас обманывают: как на самом деле делают мини-морковьВидео

Реклама
09:07

Украина готова к миру: первые детали переговоров с командой Трампа - WSJ

08:55

Карта Deep State онлайн за 5 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:46

Через неделю после удара "Орешником" Герасимов звонил топ-военному США - NYT

08:21

ВСУ деоккупировали важный поселок на Донетчине, но враг наступает дальше - DeepState

08:10

1 000 гривен и немного элементарной математикимнение

07:47

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: куда летят ракеты

07:10

Чем отличаются 2 картинки с влюбленной парой: только гении заметят скрытые детали

06:56

Ермак в США встретился с советниками Трампа - Reuters

06:10

Пас от товарища Си комраду Дональдумнение

06:00

Буря затягивается: скоро Украину атакует новая магнитная буря

05:30

Поддержка в обмен на доступ к ископаемым: будут ли США инвестировать в Украину - Клочок

04:33

Место имеет значение: куда категорически нельзя ставить новогоднюю елку - астролог

03:36

ВСУ уничтожили плацдарм РФ на Харьковщине: враг создает новую угрозу - Попович

03:00

Как сделать елку пышнее: удивительный лайфхак "взорвал" сетьВидео

02:41

"Есть иллюзия": Литва выдала важное заявление об окончании войны в Украине

02:38

Эффект максимальный: для чего опытные хозяйки натирают яйца лимоном

02:00

Не оторвать глаз: какие ТОП-3 знака зодиака воплощают дух настоящей рок-звезды

01:35

Переговоры стартуют в ближайшее время: НАТО имеет несколько вариантов конца войны - СМИ

01:30

Сара Фергюсон без макияжа "засветилась" на домашних фото с рождественским вайбом

00:28

Россиян превратили в "винегрет": ВСУ освободили село в Донецкой области - DeepState

Реклама
04 декабря, среда
23:58

Ситуация тяжелая: россияне вошли в важный населенный пункт перед Покровском

23:32

Правительство Франции отправили в отставку: что стало камнем преткновения - Le Figaro

23:27

Смерть в королевской семье: умерла сестра Карла XVI Густава принцесса Биргитта

22:38

"Россия будет поднимать ставки": у Зеленского назвали главные цели Кремля в войне

22:24

Украина может потерять поддержку Южной Кореи: эксперт раскрыл угрозыВидео

22:24

Скандальные участники из Черногории отказались от участия в Евровидении-2025

22:04

Известны намерения РФ на ближайшее время: как могут измениться глобальные обстоятельстваВидео

22:00

План Трампа, удары по РФ и "тяжелые решения": главные новости Украины (дайджест)

21:52

Басков - лучше для дочери: скандальная Волочкова сделала странный выбор

21:13

Работать или домой: Шольц сделал неожиданное заявление об украинцах в Германии

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять