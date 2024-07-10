Как быстро избавиться от мошек на кухне: очень простой, но рабочий способ

Если вы не знаете, как избавиться от мошек на кухне народными средствами, попробуйте приготовить простой раствор на основе яблочного уксуса.

https://glavred.info/life/kak-bystro-izbavitsya-ot-moshek-na-kuhne-ochen-prostoy-no-rabochiy-sposob-10579772.html Ссылка скопирована

Как избавиться от мошек в доме в домашних условиях очень быстро и дешево / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка знает, что мошки-дрозофилы могут внезапно завестись на кухне, и их потом тяжело выгнать. Стоит лишь раз оставить фрукты на видном месте или вынести мусор позже обычного, как такие мошки начинают летать по квартире. Что лучше всего помогает от мошек и как вывести их со своей кухни, мы расскажем в нашем материале.

Автор YouTube-канала Находки Манили показал способ избавления от мошек на кухне, который он сам проверил на практике. Все работает, достаточно правильно сделать раствор.

Как избавиться от мушек дрозофил в квартире

Сделайте раствор против мошек

В глубокую тарелку нужно добавить 2-3 столовые ложки яблочного уксуса, пару капелек средства для мытья посуды, 1 столовую ложку меда, небольшой стаканчик воды и все это перемешать. Оставляем на столе на 5-10 минут.

Проверяем первый результат

Спустя примерно 15 минут можно заметить, как мошки попались в ловушку.

А уже через 2 часа в тарелке появится большое количество мошек, которые летали по вашей кухне и квартире.

Таким образом можно быстро избавиться от мошек, появляющихся в вашем жилище.

Что делать, если завелись дрозофилы? Если на кухне завелись пищевые вредители, в первую очередь, понадобится убрать продукты питания в холодильник. Пропавшие продукты, такие как сгнившие плоды фруктов, нужно выбросить. После того, как выбросите сгнившие плоды, дрозофилы сами через несколько дней могут исчезнуть из вашего дома.

Смотрите видео, как избавиться от мошек дрозофила на кухне:

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред