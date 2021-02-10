Первый взгляд на Android 12: что нового получат Android-смартфоны

Первый взгляд на новый интерфейс Android 12 / XDA

В Сеть утекли концепт-макеты следующей ключевой версии мобильной ОС Android под порядковым номером 12. Пока их подлинность под вопросом, однако источник ранее уже делился достоверной информацией.

Судя по скриншотам, Google кардинально переработала интерфейс, в частности, основные изменения произошли в шторке и виджетах. Количество иконок быстрых настроек уменьшили с шести до четырёх, а сами значки стали больше.

Вместо прозрачного фона используется светло-бежевая заливка, а часы и дата в шторке уведомлений поменялись местами. Деление на категории, а также общий вид со скругленными краями остались нетронутыми.

Самым же значимым нововведением становятся новые индикаторы конфиденциальности – теперь пользователь сразу увидит, если приложение использует камеру или микрофон, а также может запретить доступ к ним. Впервые подобное реализовали в iOS 14. Также, вероятно, Google планирует представить новый виджет "Conversations," который показывает последние сообщения от ваших друзей.

Первыми новые фишки будущего обновления могут опробовать владельцы устройств Google начиная с Pixel 3. Не исключается и появление прошивки на смартфонах Motorola Edge и Edge +, Nokia 5.4, Samsung Galaxy S21 5G, realme 8 и X9, Xiaomi Mi11, Poco F2, а также OnePlus 9 и 9 Pro.

Ожидается, что Android 12 Developer Preview выйдет до конца этого месяца, но она будет предназначена исключительно для разработчиков и вряд ли будет содержать интересные функции для обычных пользователей. Финальная версия, если Google останется верна своему графику, должна увидеть свет в сентябре.

Ранее на прошлой неделе Google впервые за несколько лет выпустила крупное обновление Android TV для смарт-телевизоров и ТВ-приставок. Ключевым нововведением в свежей версии ОС стал переработанный дизайн домашнего экрана, который теперь больше напоминает оболочку Google TV.

После апдейта в верхней части рядом со значком голосового поиска появятся три вкладки: Home, Discover и Apps. Главный экран выполнен в "плиточном" дизайне и разбит на тематические разделы с часто используемыми приложениями, фильмами и лентой из YouTube. Совершенно новым для операционной системы стал раздел Discover, в котором генерируются персональные рекомендации с фильмами, сериалами и другим контентом из сервисов, на которые подписан пользователь.

Компания уже начала рассылать обновлённую версию Android TV в США, Австралии, Канаде, Германии и Франции. В ближайшее время апдейт выйдет и в других странах.