Состоялся релиз крупного обновления Android TV: что изменилось

Состоялся релиз обновления Android TV / The Verge

Компания Google впервые за несколько лет выпустила крупное обновление Android TV для смарт-телевизоров и ТВ-приставок.

Ключевым нововведением в свежей версии ОС стал переработанный дизайн домашнего экрана, который теперь больше напоминает оболочку Google TV. Кроме того, изменилась и структура интерфейса прошивки, чтобы пользователю было легче находить нужный видеоконтент.

После апдейта в верхней части рядом со значком голосового поиска появятся три вкладки: Home, Discover и Apps. Главный экран выполнен в "плиточном" дизайне и разбит на тематические разделы с часто используемыми приложениями, фильмами и лентой из YouTube.

Совершенно новым для операционной системы стал раздел Discover, в котором генерируются персональные рекомендации с фильмами, сериалами и другим контентом из сервисов, на которые подписан пользователь. Во вкладке Apps, как не сложно догадаться, лежат все установленные в системе приложения – оттуда же можно перейти в магазин для установки новых приложений.

Компания уже начала рассылать обновлённую версию Android TV в США, Австралии, Канаде, Германии и Франции. В ближайшее время апдейт выйдет и в других странах.

Новый дизиайн Android TV / The Verge

Новый дизиайн Android TV / The Verge

Ранее Google составила традиционный список интересных приложений, способных улучшить 2021-й год. Одним из рекомендуемых компанией сервисов стало приложение от украинских разработчиков Reface, о котором мы подробно рассказывали в одной из прошлых статей.

Кроме Reface, в список рекомендаций также вошли целый ряд приложений и сайтов разных направлений и интересов – от поиска и найма разработчиков до подписки на смешные комиксы и конструктора историй, где каждый автор дополняет истории предыдущих авторов. Кроме того, компания рекомендует платформы для поиска эмоциональной поддержки и для обучения домашних животных. Полный список рекомендаций можно изучить на сайте компании.

Приложение Reface, созданное в 2011 году украинскими разработчиками, позволяет за считанные секунды сделать дипфейк с вашим участием в отрывках из фильмов, сериалов и даже игр. В августе 2020 года приложение вышло на первое место в американском AppStore в категории "Развлечения", опередив такие топовые сервисы, как TikTok, Netflix и HBO, а в декабре сервис попал в категорию "Лучшие приложения" премии Best of 2020 от Google Play.

Reface скачать можно как в Google Play, так и в AppStore. Полное название для поиска - REFACE: face swap videos.