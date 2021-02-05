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Опубликован свежий рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android

5 февраля 2021, 17:57

В рейтинге за январь 2021 года воцарился новый лидер – Vivo iQOO 7 на топовом процессоре Snapdragon 888.

iQOO 7 - самый мощный Android-смартфон/ AnTuTu

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых мощных и среднебюджетных Android-смартфонов по состоянию на январь 2021 года.

Важно отметить, что в таблице указаны средние, а не самые высокие результаты, при этом для каждой модели использовались результаты не менее 1000 тестов.

Первое место в Топ-10 самых мощных смартфонов досталось суперхиту Vivo iQOO 7 на топовом процессоре Snapdragon 888, который набирает в среднем 728 784 балла. Второе место занял лидер прошлых месяцев Xiaomi Mi 11 на базе всё того же Snapdragon 888. При этом оба гаджета имеют по 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопители UFS 3.1 на 256 ГБ.

Третье место досталось Huawei Mate 40 Pro+ – 702 553 очков. Его работа осуществляется на основе Kirin 9000 с 5-нм техпроцессом.

Ниже тройки лидеров расположились следующие смартфоны:

  • Huawei Mate 40 Pro (688 043);
  • OPPO Reno5 Pro+ (671 249);
  • iQOO 5 (665 959);
  • Redmi K30S Supreme Edition (664 993);
  • iQOO 5 Pro (664 252);
  • vivo X50 Pro+ (663 766);
  • Xiaomi 10 Supreme Edition (661 087).
Рейтинг самых мощных Android-смартфонов января / AnTuTu

Вдобавок специалисты представили топ наиболее выгодных смартфонов с точки зрения соотношения цены и производительности. В данной категории безоговорочным лидером является Redmi 10X 5G с 401 389 баллами – смартфон с чипом MediaTek Dimensity 820 сохраняет лидерство еще с ноября. Второе место занял Redmi 10X Pro 5G (398 246), третье – Huawei nova 7 на базе процессора Kirin 985 и результатом в 395 463 балла.

За тройкой лидеров следует ряд устройств от Huawei на чипах Kirin 985 и Kirin 820:

  • Huawei nova 7 Pro (394 913):
  • Honor 30 (390 862):
  • Honor X10 (361 347):
  • Huawei nova 7 SE (352 728):
  • OPPO Reno5 5G (349 329):
  • Redmi Note 9 Pro 5G (347 876 ):
  • realme Q2 Pro 5G (337 545).
Рейтинг самых выгодных Android-смартфонов января / AnTuTu

Ранее специалисты компании OnePlus показали уникальный смартфон-хамелеон, который умеет менять цвет корпуса.

Так, под крышкой девайса инженеры разместили специальную пленку с оксидом металла – цвет меняется при подаче напряжения разной силы. OnePlus видит несколько практических применений – например, когда вам придет сообщение из мессенджера или вы пропустите звонок, серебристая поверхность станет синей.

Кроме того, благодаря радару миллиметрового диапазона, который отражает электромагнитные волны от окружающих объектов и встроен в модуль камеры, реализовано управление жестами. В частности, можно ответить на звонок, не поднимая смартфон – просто взмахнув рукой над ним.

смартфоны Android смартфоны Huawei Xiaomi Mi 11
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