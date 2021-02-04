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В Сети появились живые фото OPPO Find X3 Pro – самого мощного Android-смартфона на рынке

4 февраля 2021, 14:00

Презентация новинки, по предварительной информации, состоится в конце марта или начале апреля этого года.

Oppo Find X3 Pro засветился на "живых" фото / OPPO

С приближающимся анонсом флагманского OPPO Find X3 Pro, который должен стать самым мощным Android-смартфоном на рынке, в Сети накапливается все больше информации о нем.

Так, вслед за рендерами популярный инсайдер Evleaks опубликовал целую серию качественных снимков, демонстрирующих внешний вид новинки и поделился новыми подробностями.

Судя по опубликованным изображениям, главной особенностью дизайна стал блок основной камеры, который плавно переходит в корпус. В нем установлены два датчика изображения Sony IMX766 на 50 Мп (основной и широкоугольный), телеобъектив с двукратным оптическим зумом и 3-мегапиксельный макро-датчик, обеспечивающий 25-кратное приближение для использования в качестве электронного микроскопа. Привлекает внимание и довольно необычное оформление тыльного блока камеры.

Спереди будет изогнутый 6.7-дюймовый OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатка, 6,7-дюймовым экраном с разрешением 3216×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Матрица, как пишет инсайдер, охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и обеспечивает 10-битную глубину цвета.

Что касается технических характеристик, ожидается новейший восьмиядерный процессор Snapdragon 888, питающийся от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 (по слухам, мощностью 65 Вт) наряду с быстрой беспроводной зарядкой.

Презентация OPPO Find X3, по предварительной информации, состоится в конце марта или начале апреля этого года.

  • В Сети появились "живые" фото OPPO Find X3 Evleaks
  • В Сети появились "живые" фото OPPO Find X3 Evleaks
  • В Сети появились "живые" фото OPPO Find X3 Evleaks
  • В Сети появились "живые" фото OPPO Find X3 Evleaks
  • В Сети появились "живые" фото OPPO Find X3 Evleaks

Ранее OPPO совместно с японской дизайн-студией nendo показала концептуальный складной смартфон с очень вытянутым дисплеем и необычным тройным шарниром. В сложенном состоянии это устройство легко помещается в ладони, а разложив одну секцию, можно пользоваться 1.5-дюймовым экранчиком, например, для приёма звонков или быстрых ответов.

Следующий шаг даст дисплей 3.15 дюйма – по словам OPPO, такой размер идеально подойдет для съемки или казуальных игр. В полностью разложенном состоянии пользователю доступен вытянутый 7-дюймовый дисплей с тонкими рамками. Сзади у телефона есть четыре камеры. Вдобавок на корпусе разместился отсек под стилус, а на одной из боковых граней есть четыре круглых кнопки.

Планирует ли компания воплотить задумку в реальность и выпустить такой смартфон на рынок – неизвестно.

смартфоны Android Oppo OPPO Find X3 Pro
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