Google научит любой смартфон измерять пульс и частоту дыхания

. Google научила Android новым трюкам / Google Фитнес

В скором времени команда Google принесёт возможность измерения дыхания и частоты пульса на все Android-смартфоны. Первыми фишку смогут опробовать владельцы Pixel.

Функцию реализуют в приложении Google Фитнес, которое будет измерять пульс и отслеживать частоту дыхания с помощью камеры смартфона. Компания уверена, что далеко не у всех есть смарт-часы и браслеты, поэтому в условиях пандемии решение окажется полезными.

Конечно, с точностью медицинского оборудование подобные замеры не сравнятся, однако узнать, есть ли критичные отклонения от нормы, вполне можно. Определение частоты дыхания работает за счет селфи-камеры – достаточно, чтобы в кадре была голова и грудь пользователя, движения которой проанализируют алгоритмы и покажут результат.

Измерения пульса через камеру – идея не новая. Такая функция уже давно реализована в смартфонах Samsung и сторонних приложениях. Для работы функции необходимо, чтобы пользователь приложил палец к основному сенсору на задней спинке который подсвечивается вспышкой, затем считывается рисунок капилляров, а алгоритм следит за их пульсацией. По словам разработчиков, функция работает одинаково хорошо с любым типом кожи.

Первыми новые функции смогут опробовать владельцы смартфонов Pixel – для них апдейт станет доступен уже в этом месяце. На других Android-смартфонах обновление будет позже. но точные сроки Google пока не готова озвучить.

Ранее Google составила традиционный список интересных приложений, способных улучшить 2021-й год. Одним из рекомендуемых компанией сервисов стало приложение от украинских разработчиков Reface, о котором мы подробно рассказывали в одной из прошлых статей.

Кроме Reface, в список рекомендаций также вошли целый ряд приложений и сайтов разных направлений и интересов – от поиска и найма разработчиков до подписки на смешные комиксы и конструктора историй, где каждый автор дополняет истории предыдущих авторов. Кроме того, компания рекомендует платформы для поиска эмоциональной поддержки и для обучения домашних животных. Полный список рекомендаций можно изучить на сайте компании.

Приложение Reface, созданное в 2011 году украинскими разработчиками, позволяет за считанные секунды сделать дипфейк с вашим участием в отрывках из фильмов, сериалов и даже игр. В августе 2020 года приложение вышло на первое место в американском AppStore в категории "Развлечения", опередив такие топовые сервисы, как TikTok, Netflix и HBO, а в декабре сервис попал в категорию "Лучшие приложения" премии Best of 2020 от Google Play.

Reface скачать можно как в Google Play, так и в AppStore. Полное название для поиска - REFACE: face swap videos.