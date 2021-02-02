Раскрыт внешний вид нового смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3 c "невидимыми" камерами

Раскрыт внешний вид Samsung Galaxy Z Fold 3/ RTE

Известный в IT-сфере инсайдер Бен Гескин, ранее уже неоднократно публиковавший достоверную информацию о готовящихся мобильных новинках, выложил первые рендеры складного Samsung Galaxy Z Fold 3 на основе имеющихся в Cети утечек.

Судя по фото, в сложенном состоянии сзади смартфон будет напоминать уже вышедший Samsung Galaxy S21 Ultra. Кроме того, он получит стилус, как и данный флагманский смартфон производителя.

По слухам, новинка станет компактнее предшественника. В частности, диагональ внешнего экрана составит 6.21 дюйма против 6.23 дюймов у Galaxy Z Fold 2, а основного — 7.55 дюйма против 7.59. Основной сгибающийся экран получит очень узкие рамки по периметру, а фронтальные камеры, как у ZTE Axon 20, якобы скроют под матрицами. На рендерах также можно видеть физическую кнопку управления в одной из боковых частей.

Что касается технических характеристик, то здесь пока никакой конкретной информации нет, но наверняка в основу Galaxy Z Fold 3 ляжет флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, По данным инсайдеров, презентация смартфона состоится в июне этого года, а его стоимость будет сравнима с Galaxy Z Fold 2, который сейчас продается за 55 999 грн.

Samsung Galaxy Z Fold 3 / GSMArena

Ранее стало известно, что легендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существование. Это решение отчасти было принято из-за падения спроса на премиальные устройства во время пандемии COVID-19. Вдобавок с каждым годом отличий между Galaxy Note и Galaxy S становится все меньше, и, как результат, потребность в двух похожих линейках улетучивается.

Стоит отметить, что последние несколько месяцев в сети циркулировали слухи о том, что в 2021 году Samsung всё же выпустит последний фаблет – Galaxy Note 21 Ultra. Более того, в конце декабря 2020 года анонимный представитель компании подтверждал, что компания не намерена прекращать выпуск одной из своих самых популярных линеек смартфонов.

Тогда в компании официально эту информацию комментировать не стали, но напомнили, что планируют распространить некоторые ключевые фишки Galaxy Note на другие смартфоны компании – в частности, речь идет о следующем поколение Galaxy Z Flip, Z Fold, а также Galaxy S21 Ultra.

Напомним, что первый смартфон Galaxy Note увидел свет без малого 10 лет назад. Он, с одной стороны, породил моду на фаблеты (смартфоны с огромными экранами), а с другой – предложил революционные возможности работы со стилусом, которые за прошедшие поколение не повторил ни один другой производитель смартфонов.