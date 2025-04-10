"Надежда умирает последней": Ксения Собчак не выходит на связь в РФ

Кратко:
- Ксения Собчак не оплатила похороны Паши Техника
- Что обещала ведущая
Сын российского художника Никаса Сафронова – Лука Софронов – рассказал, что путинистка Ксения Собчак, которая обещала оплатить похороны рэпера Техника, не выходит на связь.
Как сообщил Лука пропагандистским росСМИ, Собчак начала игнорировать всех после того, как получила интервью экс-жены умершего рэпера.
Женщина решила дать интервью ради того, чтобы ее бывшему супругу оплатили место на кладбище, но Собчак не сдержала слово. Организацией и оплатой прощания полностью занимается Сафронов, который был другом Техника.
"Ксения Анатольевна ничем не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила. У нее и все еще есть такая возможность, но на связь она не выходит. Поэтому будем, конечно, надеяться, но надежда умирает последней. В итоге все своими силами", - поделился Лука.
Напомним, Техник умер в больнице Таиланда 4 апреля, у него случился септический шок и почти все его органы перестали работать.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Ксения Собчак - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, журналистка Ксения Собчак ранее написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".
А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.
Вас может заинтересовать:
- Дочь Веры Брежневой ошеломила дорогими подарками от мамы - что подарила
- "Главный ньюсмейкер Украины": беглец Винник решил подзаработать на фанатах
- "Вопрос жизни или смерти": Меган Маркл сообщила о своей страшной болезни
Кто такая Ксения Собчак?
Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред