"Надежда умирает последней": Ксения Собчак не выходит на связь в РФ

Ксения Собчак так и не сдержала обещание.

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Ксения Собчак - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Собчак

Кратко:

Ксения Собчак не оплатила похороны Паши Техника

Что обещала ведущая

Сын российского художника Никаса Сафронова – Лука Софронов – рассказал, что путинистка Ксения Собчак, которая обещала оплатить похороны рэпера Техника, не выходит на связь.

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Как сообщил Лука пропагандистским росСМИ, Собчак начала игнорировать всех после того, как получила интервью экс-жены умершего рэпера.

Женщина решила дать интервью ради того, чтобы ее бывшему супругу оплатили место на кладбище, но Собчак не сдержала слово. Организацией и оплатой прощания полностью занимается Сафронов, который был другом Техника.

Интервью бывшей жены Паши Техника / фото: скрин instagram.com, Ксения Собчак

"Ксения Анатольевна ничем не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила. У нее и все еще есть такая возможность, но на связь она не выходит. Поэтому будем, конечно, надеяться, но надежда умирает последней. В итоге все своими силами", - поделился Лука.

Паша Техник умер в Таиланде / фото: instagram.com, Паша Техник

Напомним, Техник умер в больнице Таиланда 4 апреля, у него случился септический шок и почти все его органы перестали работать.

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Ксения Собчак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, журналистка Ксения Собчак ранее написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".

А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

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Кто такая Ксения Собчак? Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

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