Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Надежда умирает последней": Ксения Собчак не выходит на связь в РФ

Элина Чигис
10 апреля 2025, 08:21
776
Ксения Собчак так и не сдержала обещание.

Ксения Собчак
Ксения Собчак - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Собчак

Кратко:

  • Ксения Собчак не оплатила похороны Паши Техника
  • Что обещала ведущая

Сын российского художника Никаса Сафронова – Лука Софронов – рассказал, что путинистка Ксения Собчак, которая обещала оплатить похороны рэпера Техника, не выходит на связь.

видео дня

Как сообщил Лука пропагандистским росСМИ, Собчак начала игнорировать всех после того, как получила интервью экс-жены умершего рэпера.

Женщина решила дать интервью ради того, чтобы ее бывшему супругу оплатили место на кладбище, но Собчак не сдержала слово. Организацией и оплатой прощания полностью занимается Сафронов, который был другом Техника.

Интервью бывшей жены Паши Техника
Интервью бывшей жены Паши Техника / фото: скрин instagram.com, Ксения Собчак

"Ксения Анатольевна ничем не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила. У нее и все еще есть такая возможность, но на связь она не выходит. Поэтому будем, конечно, надеяться, но надежда умирает последней. В итоге все своими силами", - поделился Лука.

Паша Техник умер в Таиланде
Паша Техник умер в Таиланде / фото: instagram.com, Паша Техник

Напомним, Техник умер в больнице Таиланда 4 апреля, у него случился септический шок и почти все его органы перестали работать.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ксения Собчак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, журналистка Ксения Собчак ранее написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".

А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Ксения Собчак?

Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ксения Собчак новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мобилизацию Насирова отменили: Сырский приказал провести служебное расследование

Мобилизацию Насирова отменили: Сырский приказал провести служебное расследование

07:55Украина
Ночная атака дронов: в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненые

Ночная атака дронов: в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненые

06:47Война
Готовы потратить десятки миллиардов: Киев хочет купить у США большой пакет вооружений

Готовы потратить десятки миллиардов: Киев хочет купить у США большой пакет вооружений

00:26Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

Китайский гороскоп на сегодня 10 апреля: Лошадям - ненависть, Тиграм - недоразумения

Китайский гороскоп на сегодня 10 апреля: Лошадям - ненависть, Тиграм - недоразумения

Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит "настоящий" банан

Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит "настоящий" банан

Последние новости

10:01

"У нас стали появляться": чем занимается сын Наташи Королевой на самом деле

09:53

Наступление РФ на Сумскую область: в ISW раскрыли планы Кремля

09:52

Где может начаться война: Politico назвало следующую цель Путина

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 апреля (обновляется)

09:23

На одну загадку станет меньше: почему на зеркале появляются черные пятна

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
09:21

Умеют ждать, слушать и поддерживать: 3 знака зодиака с бесконечным терпением

08:44

Сырский впервые раскрыл, чем сбиваются с курса российские КАБы

08:21

"Надежда умирает последней": Ксения Собчак не выходит на связь в РФ

08:18

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:10

Как китайские пленные ударят по отношениям Киева и Пекинамнение

07:55

Мобилизацию Насирова отменили: Сырский приказал провести служебное расследование

07:10

Где спрятан кот: только настоящий "Шерлок Холмс" найдет его за 9 секунд

06:47

Ночная атака дронов: в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненыеФото

05:12

Чем отмыть старый жир с плитки: простые и эффективные средства

04:21

Что не так у женщины с продуктами: нужно найти три отличия за 17 секунд

04:00

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священникаВидео

03:30

У ВСУ сложности с перехватом: тревожный прогноз о новой тактике ударов РФ

03:02

Осы не подлетят ни на метр: как избавиться от нежелательных гостей с 1 продуктом

02:46

Лунный календарь на 10 апреля: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

02:30

Зачем во время стирки бросать колпачок в барабан: лайфхак, который покорил TikTok

Реклама
02:11

"Ты мне нравишься, но...": Боржемская раскрыла детали неудачного свидания

01:51

Гороскоп на завтра 11 апреля: Близнецам - успех, Весам, - большие достижения

01:30

Влюбленные голубки: кадры со свидания Киану Ривза и его подруги попали в Сеть

00:54

Ракеты собирают не только для атак: СНБО бьет тревогу из-за агрессивных планов РФ

00:37

Звезда "Злых духов" и "Памфира" рассказал, готов ли вступать в ВСУ: "Есть чувство вины"

00:26

Готовы потратить десятки миллиардов: Киев хочет купить у США большой пакет вооружений

00:01

Один захотел 2 млн, а второй - турист: СБУ раскрыла детали допроса пленных китайцевФотоВидео

09 апреля, среда
23:41

Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

23:04

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

22:55

Зеленский анонсировал новые переговоры с США - названа главная тема и дата

22:54

"Просто не могу этого": Дорофеева и Кацурин признались, за что ценят свою половинку

22:47

Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский

22:17

Китайские военные в Украине и новое наступление РФ: главные новости Украины (дайджест)

22:04

Зеленский созвал военное командование: обсуждали все направления фронта

21:50

"Сепар, который родился в Украине": Зеленский высказался о спецпредставителе РФ

21:49

Путинист Филипп Киркоров устроил праздник после смерти отца - детали

21:40

"Прекратите стучать пальцем": Зеленский ответил на обвинения в срыве соглашения с США

21:26

Ошибки в одежде после 40 - топ-10 антитрендов для женщин

21:22

РФ готовит наступление еще в двух областях - Зеленский о целях операции на Белгородщине

20:53

Известная певица и ее сын едва не погибли в собственном доме - детали

Реклама
20:50

Куда лучше спать головой: известный йог поделился советами

20:43

155 человек уже на фронте: Зеленский раскрыл новые данные об участии китайцев в войне

20:40

Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

20:29

Для чего хозяйки смешивают стиральный порошок с солью: результат поразитВидео

20:15

В Украине массово избавляются от свиней и коров: возможен ли дефицит мяса и молока

20:09

Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков

19:57

Почему загорается индикатор температуры двигателя - частая ошибка водителей

19:49

Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:39

Украинские разработчики совершенствуют дроны-носители: что известно о новой технологии

19:36

Очередь криптовалюты настала: как хотят облагать налогами виртуальные активы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять