Как могут определить границы Украины после войны: важное заявление Амстердама

Будущее Украины - в ЕС, убежден глава МИД Нидерландов Дэвид ван Вил.

Дэвид ван Вил оценил вероятность завершения войны / Коллаж Главред, фото Facebook/UkraineMFA, 40 ОАБр

Главное из заявлений ван Вила:

Украину необходимо поставить в самую сильную позицию перед переговорами

Только Украина имеет суверенное право определять свои границы

Необходимо сделать все возможное, чтобы поставить Украину в самую сильную позицию "до, во время и после любого перемирия", заявил министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил.

Как подчеркнул он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины, запускать ракеты и дроны на украинские города и энергетическую инфраструктуру, не проявляя серьезного интереса к миру.

Глава внешнеполитического ведомства Нидерландов заявил также о решительной поддержке позиции президента США Дональда Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены.

"И мы поддерживаем вас в ваших усилиях по достижению мира и прекращению этой войны. В будущих мирных переговорах для Нидерландов одно абсолютно понятно: только Украина имеет суверенное право определять свои границы и свое будущее", - отметил он.

Глава МИД Нидерландов подчеркнул, что будущее Украины - в ЕС, отметив успехи страны в сложных обстоятельствах внедрять реформы, необходимые для вступления в ЕС.

"Будьте уверены, что мы будем рядом с вами на протяжении всего этого процесса", - добавил ван Вил.

Вероятность окончания войны: прогноз эксперта

Политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отметил, что и Россия, и Украина стремятся укрепить свои позиции перед возможными переговорами. По его словам, обе стороны сдерживает текущая война на истощение, которая не выгодна ни одной из них. Чаленко подчеркнул, что рано или поздно наступит момент, когда исчерпание ресурсов не позволит продолжать активные боевые действия.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что война в Украине начала двигаться к завершению. Президент поблагодарит американского лидер Дональда Трампа за его усилия.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Как сообщал Главред, Россия уже не имеет ресурса вести войну годами - речь идет о считанных месяцах. Нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Андрей Новак.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

