16 тонн рухнули вниз: на концерте Виталия Козловского случился форс-мажор

Виталий Козловский сейчас - на концерте певца упал железный занавес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Что произошло на концерте Виталия Козловского в Хмельницком

Как на это отреагировал артист

Певец Виталий Козловский отправился в тур по Украине, и уже во время второго концерта с ним и его командой произошел неприятный инцидент. Выступление в Хмельницком было прервано внезапным обрушением на сцене противопожарного занавеса. Вес конструкции составляет около 16 тонн.

О неприятном событии сообщают местные Telegram-каналы. К счастью, никто не пострадал - металлически щит опустился до середины, и позже команда артиста смогла уладить неисправность.

Сам Козловский решил продолжить концерт: пока на сцене было небезопасно, он спустился в зрительный зал, и исполнил с ними песню "Знаєш".

Позже в своем блоге в Instagram артист написал: "Это был [кошмар]... Но все обошлось без жертв! Хмельничани, спасибо вам".

Комментарий Виталия Козловского / фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Смотрите видео с концерта Виталия Козловского в Хмельницком:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

