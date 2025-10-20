"Ходить, проверять, вычитывать": Виталий Козловский рассказал про ревность в браке

Козловский признался, каково это - строить семью с собственным менеджером.

Виталий Козловский жена - певец высказался об отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Украинский певец Виталий Козловский и его пиар-менеджер Юлия Бакуменко сыграли свадьбу в декабре 2023 года - незадолго до рождения их общего сына Оскара. Пару объединяют не только романтические чувства, но и работа, поэтому порой разделить эти два жизненных фактора бывает непросто.

Впрочем, в интервью для "Ближче до зірок" Козловский отметил - он высоко ценит то, что делает для него Бакуменко, и то, какой баланс им все же удалось найти.

"Это такое объединение души. Я желаю каждому в жизни найти такой внутренний баланс семьи, работы, ощущение какого-то покоя", - говорит артист.

Виталий Козловский жена - певец высказался об отношениях / Скриншот YouTube

Сейчас карьера Виталия Козловского пошла на взлет после нескольких лет затишья. У него появилось много поклонниц, однако Юлию это не пугает. В их паре нет ревности, утверждает певец.

"Да она знает меня, как облупленного, чего ей меня ревновать? У меня самая мудрая в мире жена. И это не та, которая будет ходить, что-то там проверять, твой телефон вычитывать. Она все и так обо мне знает. Я со всем приду и все ей расскажу", - с улыбкой добавил Виталий.

Виталий Козловский жена - певец высказался об отношениях / фото: instagram.com/yuliabakumenko

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

