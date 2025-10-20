"Ходить, проверять, вычитывать": Виталий Козловский рассказал про ревность в браке

Читайте больше:
- Как складывается семейная жизнь Виталия Козловского
- Как решается вопрос с ревностью в его паре с Юлией Бакуменко
Украинский певец Виталий Козловский и его пиар-менеджер Юлия Бакуменко сыграли свадьбу в декабре 2023 года - незадолго до рождения их общего сына Оскара. Пару объединяют не только романтические чувства, но и работа, поэтому порой разделить эти два жизненных фактора бывает непросто.
Впрочем, в интервью для "Ближче до зірок" Козловский отметил - он высоко ценит то, что делает для него Бакуменко, и то, какой баланс им все же удалось найти.
"Это такое объединение души. Я желаю каждому в жизни найти такой внутренний баланс семьи, работы, ощущение какого-то покоя", - говорит артист.
Сейчас карьера Виталия Козловского пошла на взлет после нескольких лет затишья. У него появилось много поклонниц, однако Юлию это не пугает. В их паре нет ревности, утверждает певец.
"Да она знает меня, как облупленного, чего ей меня ревновать? У меня самая мудрая в мире жена. И это не та, которая будет ходить, что-то там проверять, твой телефон вычитывать. Она все и так обо мне знает. Я со всем приду и все ей расскажу", - с улыбкой добавил Виталий.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына. Ведущая скрывала малыша целых четыре месяца, но в День своего рождения решила сделать исключение.
Также Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой. Мэр Киева и Наталья Егорова состояли в браке 25 лет, и уже три года они в разводе.
Читайте также:
- "Тревоги бесконечные": что сейчас происходит с Софией Ротару
- "Больше не пара": Даша Трегубова заявила о переменах в личной жизни
- "Себе не принадлежишь": Сергей Жадан рассказал о службе в ВСУ
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред