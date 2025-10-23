Звонок Путина сыграл роль: в ОП раскрыли новые детали переговоров Трампа и Зеленского

Андрей Ермак не согласен с оценкой, что встреча президентов США и Украины прошла плохо.

Позиция Путина была озвучена на переговорах Трампа и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главные тезисы:

Звонок Путина перед встречей Трампа и Зеленского повлиял на результаты переговоров

Украина не получила всех решений, на которые рассчитывала

Встреча не провалена, она заложила фундамент для дальнейшей работы

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал встречу лидеров США и Украины в Белом доме, которая состоялась 17 октября. По его словам, стороны заложили фундамент для дальнейшей работы.

В интервью РБК-Украина он заявил, что не согласен с оценкой, что встреча Трампа и Зеленского прошла плохо.

"Да, мы не получили всех решений, на которые рассчитывали здесь и сейчас: звонок Путина, несомненно, сыграл свою роль. Но это был не спринт за мгновенными победами, а скорее закладка фундамента для дальнейшей работы. Главное, что разговор завершился фиксацией нашей общей стратегической позиции: любые переговоры и, как следствие, прекращение огня, возможны только с привязкой к текущей линии соприкосновения", - заявил Ермак.

По словам главы ОП, украинская делегация успешно провела ряд важнейших переговоров в Конгрессе, Госдепартаменте, Пентагоне, Белом доме и с руководством ведущих оружейных компаний – Lockheed Martin и Raytheon.

"Так что, оценивая визит в целом, можно – и нужно – говорить о значительном прогрессе на всех уровнях", - отметил Ермак.

О чем говорили Трамп и Зеленский

Глава ОП добавил, что с президентом США "велась дискуссия". Американская сторона представила позицию российской стороны

"Естественно, в ее ходе озвучивалось и то, что во время разговора с Трампом говорил Путин. Они ее [российскую позицию] представили. Однако позиция российской стороны – это не позиция Соединенных Штатов. Позиция США – и Трамп четко это озвучил – состоит в том, что переговоры должны начинаться с текущей линии соприкосновения. Но все мы понимаем, что, как и в случае с Газой, это невозможно без прекращения огня. Нельзя позволять России продолжать войну, прикрываясь переговорами, и тем самым тормозить введение новых санкций и увеличение помощи Украине", - подчеркнул Ермак.

Кроме того, по его словам, Киев получил полное подтверждение поддержки по противовоздушной обороне, и прежде всего по "Пэтриотам".

"Эта поддержка – многокомпонентная, и я не могу раскрывать все детали. Конечно, самые эффективные системы — новейшие, но на них очень высокий спрос. Условно говоря, там длинная очередь, но мы стараемся быть максимально близко к окну выдачи. Самое главное здесь – Трамп дал "зеленый свет", так что по этой линии вопросы в основном технические", - добавил глава Офиса президента.

Переговоры Трампа и Зеленского и звонок Путина - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. 17 октября Трамп провел в Белом доме встречу с украинским лидером.

Издание Reuters сообщало со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, что встреча между Трампом и Зеленским прошла в напряженной атмосфере и стала разочарованием для украинской стороны.

"Это было довольно плохо", – сказал один из собеседников, утверждая, что послание Трампа сводилось к тому, что "ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена", если Украина не заключит соглашение с Россией.

Другой источник отрицал использование слова "уничтожена", но оба подтвердили, что Трамп несколько раз прибегнул к ненормативной лексике.

Сам Трамп заявил, что не говорил Владимиру Зеленскому отдать Донбасс России. По его словам, стороны должны остановиться на тех линиях, на которых они находятся сейчас.

Не было и решения о предоставлении Украине ракет "Томагавк". Журналисты Axios после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме написали, что президент США пока отказывается поставлять Украине ракеты Tomahawk. Также Трамп не готов взять на себя обязательства и по ряду других нужных Киеву вооружений.

Ракета Tomahawk - основные характеристики / Инфографика: Главред

Путину нужно больше, чем заморозка войны: мнение эксперта

Украинский политический журналист Виктор Шлинчак заявил, что внимание мировых лидеров к Украине входит в новую фазу обострения, и реальные требования к Киеву могут быть гораздо глубже и опаснее, чем публично озвученные Дональдом Трампом.

По словам Шлинчака, глава РФ Владимир Путин стремится не просто зафиксировать линию замороженного конфликта, но и добиться внутренней трансформации Украины, направленной на слом общества, уставшего от войны.

Среди скрытых требований Кремля он назвал:

придание русскому языку официального статуса;

закрепление статуса Русской православной церкви;

возвращение пророссийских партий к участию в выборах;

амнистию отдельных политических фигур.

Шлинчак отмечает, что Трамп, вероятно, не уделяет внимания этим нюансам и сосредоточен исключительно на результате "остановки" войны.

По мнению Шлинчака, если Кремль и дальше строит планы обрушить украинскую оборону до конца года, Путин будет тянуть время и уклоняться от конкретных обязательств.

