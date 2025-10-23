Укр
Звонок Путина сыграл роль: в ОП раскрыли новые детали переговоров Трампа и Зеленского

Анна Ярославская
23 октября 2025, 11:06
Андрей Ермак не согласен с оценкой, что встреча президентов США и Украины прошла плохо.
Позиция Путина была озвучена на переговорах Трампа и Зеленского

Главные тезисы:

  • Звонок Путина перед встречей Трампа и Зеленского повлиял на результаты переговоров
  • Украина не получила всех решений, на которые рассчитывала
  • Встреча не провалена, она заложила фундамент для дальнейшей работы

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал встречу лидеров США и Украины в Белом доме, которая состоялась 17 октября. По его словам, стороны заложили фундамент для дальнейшей работы.

В интервью РБК-Украина он заявил, что не согласен с оценкой, что встреча Трампа и Зеленского прошла плохо.

"Да, мы не получили всех решений, на которые рассчитывали здесь и сейчас: звонок Путина, несомненно, сыграл свою роль. Но это был не спринт за мгновенными победами, а скорее закладка фундамента для дальнейшей работы. Главное, что разговор завершился фиксацией нашей общей стратегической позиции: любые переговоры и, как следствие, прекращение огня, возможны только с привязкой к текущей линии соприкосновения", - заявил Ермак.

По словам главы ОП, украинская делегация успешно провела ряд важнейших переговоров в Конгрессе, Госдепартаменте, Пентагоне, Белом доме и с руководством ведущих оружейных компаний – Lockheed Martin и Raytheon.

"Так что, оценивая визит в целом, можно – и нужно – говорить о значительном прогрессе на всех уровнях", - отметил Ермак.

О чем говорили Трамп и Зеленский

Глава ОП добавил, что с президентом США "велась дискуссия". Американская сторона представила позицию российской стороны

"Естественно, в ее ходе озвучивалось и то, что во время разговора с Трампом говорил Путин. Они ее [российскую позицию] представили. Однако позиция российской стороны – это не позиция Соединенных Штатов. Позиция США – и Трамп четко это озвучил – состоит в том, что переговоры должны начинаться с текущей линии соприкосновения. Но все мы понимаем, что, как и в случае с Газой, это невозможно без прекращения огня. Нельзя позволять России продолжать войну, прикрываясь переговорами, и тем самым тормозить введение новых санкций и увеличение помощи Украине", - подчеркнул Ермак.

Кроме того, по его словам, Киев получил полное подтверждение поддержки по противовоздушной обороне, и прежде всего по "Пэтриотам".

"Эта поддержка – многокомпонентная, и я не могу раскрывать все детали. Конечно, самые эффективные системы — новейшие, но на них очень высокий спрос. Условно говоря, там длинная очередь, но мы стараемся быть максимально близко к окну выдачи. Самое главное здесь – Трамп дал "зеленый свет", так что по этой линии вопросы в основном технические", - добавил глава Офиса президента.

Переговоры Трампа и Зеленского и звонок Путина - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. 17 октября Трамп провел в Белом доме встречу с украинским лидером.

Издание Reuters сообщало со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, что встреча между Трампом и Зеленским прошла в напряженной атмосфере и стала разочарованием для украинской стороны.

"Это было довольно плохо", – сказал один из собеседников, утверждая, что послание Трампа сводилось к тому, что "ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена", если Украина не заключит соглашение с Россией.

Другой источник отрицал использование слова "уничтожена", но оба подтвердили, что Трамп несколько раз прибегнул к ненормативной лексике.

Сам Трамп заявил, что не говорил Владимиру Зеленскому отдать Донбасс России. По его словам, стороны должны остановиться на тех линиях, на которых они находятся сейчас.

Не было и решения о предоставлении Украине ракет "Томагавк". Журналисты Axios после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме написали, что президент США пока отказывается поставлять Украине ракеты Tomahawk. Также Трамп не готов взять на себя обязательства и по ряду других нужных Киеву вооружений.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk - основные характеристики / Инфографика: Главред

Путину нужно больше, чем заморозка войны: мнение эксперта

Украинский политический журналист Виктор Шлинчак заявил, что внимание мировых лидеров к Украине входит в новую фазу обострения, и реальные требования к Киеву могут быть гораздо глубже и опаснее, чем публично озвученные Дональдом Трампом.

По словам Шлинчака, глава РФ Владимир Путин стремится не просто зафиксировать линию замороженного конфликта, но и добиться внутренней трансформации Украины, направленной на слом общества, уставшего от войны.

Среди скрытых требований Кремля он назвал:

  • придание русскому языку официального статуса;
  • закрепление статуса Русской православной церкви;
  • возвращение пророссийских партий к участию в выборах;
  • амнистию отдельных политических фигур.

Шлинчак отмечает, что Трамп, вероятно, не уделяет внимания этим нюансам и сосредоточен исключительно на результате "остановки" войны.

По мнению Шлинчака, если Кремль и дальше строит планы обрушить украинскую оборону до конца года, Путин будет тянуть время и уклоняться от конкретных обязательств.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Андрей Ермак мирные переговоры
