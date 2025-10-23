Звонок Путина сыграл роль: в ОП раскрыли новые детали переговоров Трампа и Зеленского

Главные тезисы:
- Звонок Путина перед встречей Трампа и Зеленского повлиял на результаты переговоров
- Украина не получила всех решений, на которые рассчитывала
- Встреча не провалена, она заложила фундамент для дальнейшей работы
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал встречу лидеров США и Украины в Белом доме, которая состоялась 17 октября. По его словам, стороны заложили фундамент для дальнейшей работы.
В интервью РБК-Украина он заявил, что не согласен с оценкой, что встреча Трампа и Зеленского прошла плохо.
"Да, мы не получили всех решений, на которые рассчитывали здесь и сейчас: звонок Путина, несомненно, сыграл свою роль. Но это был не спринт за мгновенными победами, а скорее закладка фундамента для дальнейшей работы. Главное, что разговор завершился фиксацией нашей общей стратегической позиции: любые переговоры и, как следствие, прекращение огня, возможны только с привязкой к текущей линии соприкосновения", - заявил Ермак.
По словам главы ОП, украинская делегация успешно провела ряд важнейших переговоров в Конгрессе, Госдепартаменте, Пентагоне, Белом доме и с руководством ведущих оружейных компаний – Lockheed Martin и Raytheon.
"Так что, оценивая визит в целом, можно – и нужно – говорить о значительном прогрессе на всех уровнях", - отметил Ермак.
О чем говорили Трамп и Зеленский
Глава ОП добавил, что с президентом США "велась дискуссия". Американская сторона представила позицию российской стороны
"Естественно, в ее ходе озвучивалось и то, что во время разговора с Трампом говорил Путин. Они ее [российскую позицию] представили. Однако позиция российской стороны – это не позиция Соединенных Штатов. Позиция США – и Трамп четко это озвучил – состоит в том, что переговоры должны начинаться с текущей линии соприкосновения. Но все мы понимаем, что, как и в случае с Газой, это невозможно без прекращения огня. Нельзя позволять России продолжать войну, прикрываясь переговорами, и тем самым тормозить введение новых санкций и увеличение помощи Украине", - подчеркнул Ермак.
Кроме того, по его словам, Киев получил полное подтверждение поддержки по противовоздушной обороне, и прежде всего по "Пэтриотам".
"Эта поддержка – многокомпонентная, и я не могу раскрывать все детали. Конечно, самые эффективные системы — новейшие, но на них очень высокий спрос. Условно говоря, там длинная очередь, но мы стараемся быть максимально близко к окну выдачи. Самое главное здесь – Трамп дал "зеленый свет", так что по этой линии вопросы в основном технические", - добавил глава Офиса президента.
Переговоры Трампа и Зеленского и звонок Путина - что известно
Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. 17 октября Трамп провел в Белом доме встречу с украинским лидером.
Издание Reuters сообщало со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, что встреча между Трампом и Зеленским прошла в напряженной атмосфере и стала разочарованием для украинской стороны.
"Это было довольно плохо", – сказал один из собеседников, утверждая, что послание Трампа сводилось к тому, что "ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена", если Украина не заключит соглашение с Россией.
Другой источник отрицал использование слова "уничтожена", но оба подтвердили, что Трамп несколько раз прибегнул к ненормативной лексике.
Сам Трамп заявил, что не говорил Владимиру Зеленскому отдать Донбасс России. По его словам, стороны должны остановиться на тех линиях, на которых они находятся сейчас.
Не было и решения о предоставлении Украине ракет "Томагавк". Журналисты Axios после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме написали, что президент США пока отказывается поставлять Украине ракеты Tomahawk. Также Трамп не готов взять на себя обязательства и по ряду других нужных Киеву вооружений.
Путину нужно больше, чем заморозка войны: мнение эксперта
Украинский политический журналист Виктор Шлинчак заявил, что внимание мировых лидеров к Украине входит в новую фазу обострения, и реальные требования к Киеву могут быть гораздо глубже и опаснее, чем публично озвученные Дональдом Трампом.
По словам Шлинчака, глава РФ Владимир Путин стремится не просто зафиксировать линию замороженного конфликта, но и добиться внутренней трансформации Украины, направленной на слом общества, уставшего от войны.
Среди скрытых требований Кремля он назвал:
- придание русскому языку официального статуса;
- закрепление статуса Русской православной церкви;
- возвращение пророссийских партий к участию в выборах;
- амнистию отдельных политических фигур.
Шлинчак отмечает, что Трамп, вероятно, не уделяет внимания этим нюансам и сосредоточен исключительно на результате "остановки" войны.
По мнению Шлинчака, если Кремль и дальше строит планы обрушить украинскую оборону до конца года, Путин будет тянуть время и уклоняться от конкретных обязательств.
