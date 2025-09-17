Укр
Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

Анна Косик
17 сентября 2025, 13:15
Глава МИД России сравнил миротворцев с оккупантами.
В России намекнули европейцам, что их войска в Украине могут быть атакованы оккупантами / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO, скриншот из видео

Что сказал Лавров:

  • Иностранные войска в Украине Россия будет воспринимать как оккупантов
  • Армия РФ будет считать законными целями миротворцев из Европы

Представители 26 стран выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках миротворческой миссии, как одной из гарантий безопасности. Однако стране-агрессору России такая инициатива не понравилась.

Это стало известно после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время круглого стола для иностранных послов, который посвятили вопросу урегулирования украинского вопроса.

В России назвали иностранные войска "оккупантами"

Лавров сказал, что "так называемые миротворцы" на территории Украины будут по сути "оккупационными войсками" и законными целями для российских военных.

"Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и для этой части Украины будут действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации, это будет означать лишь одно, что Запад оккупировал, еще раз скажу, Украину", - добавил он.

Россия живет по двойным стандартам

Обратим внимание, что по словам Лаврова, иностранные войска в Украине можно будет назвать оккупационными. В то же время, по состоянию на сегодня, в Молдове, а именно непризнанном Приднестровье, остаются российские "миротворцы". Однако РФ не признает оккупацию части Молдовы и обсуждает вывод своих войск уже годами.

Приднестровье / Инфографика: Главреда

Почему Россия против миротворцев в Украине - мнение аналитиков

Главред писал, что по мнению аналитиков американского Института изучения войны, Россия продолжает прямо отвергать размещение любых иностранных войск на территории Украины в рамках послевоенных гарантий безопасности, чтобы Киев в будущем не мог себя защитить от российских атак.

Миротворческая миссия в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что "коалиция решительных" решила сократить размер военного контингента, который будет отправлен в Украину после завершения войны. Причиной этого решения стали ограниченные ресурсы и опасения, что чрезмерная численность сил может быть воспринята Москвой как провокация.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не в Кремле решать, может ли Украина на своей территории иметь иностранные войска как гарантии безопасности.

Накануне стало известно, что правительство Германии решило, что для страны приоритетом является финансирование и поддержка украинской армии, а не отправка войск на территорию Украины.

О персоне: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

