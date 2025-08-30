Укр
Запад отправит в Украину меньше иностранных военных из-за Путина - СМИ

Руслана Заклинская
30 августа 2025, 19:24
"Коалиция решительных" сократит военный контингент для Украины.
Запад отправит в Украину меньше иностранных военных из-за Путина - СМИ
"Коалиция решительных" сократит военный контингент для Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Кратко:

  • Количество военных НАТО, которых планируют отправить в Украину, сократили
  • Причина - нехватка ресурсов и опасения спровоцировать РФ
  • Военных инструкторов, вероятно, разместят на новых базах на западе Украины

"Коалиция решительных" решила сократить размер военного контингента, который будет отправлен в Украину после завершения войны. Причиной этого решения стали ограниченные ресурсы и опасения, что чрезмерная численность сил может быть воспринята Москвой как провокация. Об этом пишет на The Telegraph.

По данным издания, ранее обсуждалось развертывание примерно 30 тысяч европейских военных. Однако, как рассказали источники, эту цифру сократили.

"Источник добавил, что эта цифра, судя по всему, была уменьшена из-за нехватки ресурсов и опасения, что в глазах Путина она может показаться (слишком большой - Главред)", - говорится в материале.

Желание присоединиться к развертыванию своих военных выразили десятки стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, страны Балтии и Скандинавии.

Наиболее вероятным сценарием, по данным издания, является перевод военных инструкторов на новые базы на западе Украины. Такой подход позволит ускорить процесс подготовки кадров, перевооружения и перестройки Вооруженных Сил Украины.

Идея развертывания инструкторов в западных регионах впервые прозвучала в 2024 году. Тогда отправить войска предложил президент Франции Эммануэль Макрон, но тогдашний президент США Джо Байден отклонил предложение. В 2025 году инициатива вновь стала актуальной под давлением нового президента США Дональда Трампа, который призывает разработать мирный план как дополнительный сдерживающий фактор против возможной агрессии России.

По планам коалиции, вместе с французской миссией на запад Украины, скорее всего, будет перенесена и учебная программа Великобритании Operation Interflex, что позволит максимально эффективно подготовить украинских военных и обеспечить координацию с международными партнерами.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Какие гарантии безопасности может получить Украина

Политолог Владимир Фесенко объяснил, что Запад не предоставит Украине гарантий безопасности уровня 5 статьи НАТО, которые предусматривают совместное участие в войне. По его словам, даже договоры о военной помощи не гарантируют защиты - примером является Польша в 1939 году.

"Никто - ни США, ни Европа - не даст нам таких гарантий безопасности, которые будут подразумевать, что они будут воевать вместе с нами. Слова, которые сейчас звучали - "дадим Украине гарантии безопасности на уровне 5 статьи Устава НАТО, но без членства в Альянсе", были красивой идеей Джорджи Мелони, премьер-министра Италии. Но все-таки предлагается несколько иное, это не 5 статья Устава НАТО", - сказал Фесенко в комментарии Главреду.

По его словам, для Украины важно, чтобы гаранты предоставляли оружие, поддерживали санкции против России и обеспечивали экономическую и политическую помощь. Присутствие европейского военного контингента, даже символическое, повысит политическую безопасность и будет сигнализировать России о возможном участии стран НАТО в случае нападения, а основным сдерживающим фактором остаются поставки оружия.

Отправка войск НАТО в Украину - новости по теме

Напомним, главы вооруженных сил США и ряда европейских стран 21 августа представили советникам по национальной безопасности варианты гарантий безопасности для Украины. Обсуждения проходили в Вашингтоне с 19 по 21 августа с участием США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины.

По данным источников, европейские страны предоставят основную часть гарантий безопасности Украине, а роль США еще определяется. Один из вариантов предусматривает развертывание европейских войск в Украине под командованием США, а также возможную воздушную поддержку и поставку систем ПВО.

Впоследствии глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что вопрос направления миротворцев в Украину после войны еще находится на начальном этапе. Обсуждается объединение сил под руководством Лондона и Парижа для сопровождения нормализации ситуации в Украине

Как сообщал Главред, Польша готова поддержать союзников в случае отправки войск в Украину, обеспечив инфраструктуру и логистику, но польские солдаты непосредственно в миссии участвовать не будут. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что приоритетом остается защита восточного фланга НАТО и безопасность на границе с Беларусью.

The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

