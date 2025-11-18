До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

Украина планирует масштабные закупки Rafale и Gripen для создания мощного парка истребителей.

Ключевые тезисы:

Эксперты сомневаются в финансировании сделки и целесообразности расходов

Французские чиновники настаивают на долгосрочной стратегии ЕС

"Вы правы, если интерпретируете это в политическом контексте" - Ник Каннингем

Франция разрабатывает план укрепления воздушных сил Украины на следующее десятилетие, который предусматривает производство новых истребителей и систем противовоздушной обороны. Однако издание The Wall Street Journal отмечает, что пока не решено, кто профинансирует эту программу.

Визит Зеленского в Париж и масштабные закупки

В понедельник, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, чтобы подписать соглашение о приобретении французского оружия. Киев планирует потратить миллиарды на различные виды вооружения: от беспилотников и управляемых бомб до систем противоракетной обороны Samp/T и до 100 истребителей Rafale.

Если сделка будет реализована, а также будут учтены планы Украины приобрести до 150 самолетов Gripen у Швеции, страна сможет создать самый большой парк истребителей в Европе вне России.

Сомнения аналитиков

Аналитики из оборонной сферы выражают сомнения, соответствуют ли большие расходы на истребители реальным потребностям Украины на поле боя и финансовым возможностям европейских союзников. Издание предполагает, что ни Киев, ни Париж пока не имеют средств для производства этих самолетов. Представители ЕС не исключают, что уже весной Украина может остаться без финансирования.

В то же время стремление Зеленского приобрести французское и шведское оружие подчеркивает намерение Украины искать альтернативы США для будущих потребностей в военном оборудовании.

Хотя система противоракетной обороны Patriot успешно применяется в Украине, Киев стремится получить европейский эквивалент - Samp/T, поставки которого во Францию и Италию запланированы на начало следующего года.

Французские чиновники настаивают, чтобы ЕС разработал долгосрочную стратегию финансирования оборонного потенциала Украины. Сейчас рассматривается вариант предоставления Украине займа в размере 183 млрд евро из арестованных российских активов, хранящихся в Бельгии. Однако не все страны ЕС поддерживают использование этих средств из-за возможных политических и юридических рисков.

Истребитель Rafale / Инфографика: Главред

Политический контекст и стратегические соображения

Аналитик по обороне Ник Каннингем прокомментировал:

"Вы правы, если интерпретируете это в политическом контексте. Однако чем ближе вы к России, тем больше оборудования вам нужно".

Проблемы производства Rafale и временные рамки

Исследователь Французского института международных отношений Лео Перия-Пегне предупредил о возможных трудностях в производстве 100 самолетов Rafale в течение следующего десятилетия: "Сейчас это лишь пустые слова". По его словам, на производство одного самолета Rafale уходит около двух-трех лет, а компания Dassault Aviation уже имеет 233 заказа на следующие пять лет.

Экспертная оценка боевых возможностей Rafale

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов указывает, что истребитель Rafale имеет существенные ограничения в боевых возможностях из-за устаревших систем управления и навигации. По его словам, французские системы не входят в число лучших в мире.

"Системы навигации Израиля сегодня признают самыми эффективными: их даже используют США на собственных самолетах. У Rafale дальность поражения цели ракетами "воздух-земля" ограничена 50-70 км, тогда как израильский F-16 - до 110 км, а F-35 видит цель на расстоянии 200 км. Вражеский пилот может даже не заметить, что он уже под радаром F-35, и получить удар еще до приближения к безопасной дистанции", - объясняет Жданов.

Эксперт добавляет, что модернизация Rafale и установка современных навигационных систем только повышают и без того высокую стоимость самолета, при этом не делая его лидером среди современных истребителей.

