Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

Руслан Иваненко
18 ноября 2025, 01:00
27
Украина планирует масштабные закупки Rafale и Gripen для создания мощного парка истребителей.
Зеленский, Макрон, Rafale
Украина заказывает Rafale и Gripen / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Эксперты сомневаются в финансировании сделки и целесообразности расходов
  • Французские чиновники настаивают на долгосрочной стратегии ЕС
  • "Вы правы, если интерпретируете это в политическом контексте" - Ник Каннингем

Франция разрабатывает план укрепления воздушных сил Украины на следующее десятилетие, который предусматривает производство новых истребителей и систем противовоздушной обороны. Однако издание The Wall Street Journal отмечает, что пока не решено, кто профинансирует эту программу.

Визит Зеленского в Париж и масштабные закупки

В понедельник, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, чтобы подписать соглашение о приобретении французского оружия. Киев планирует потратить миллиарды на различные виды вооружения: от беспилотников и управляемых бомб до систем противоракетной обороны Samp/T и до 100 истребителей Rafale.

видео дня

Если сделка будет реализована, а также будут учтены планы Украины приобрести до 150 самолетов Gripen у Швеции, страна сможет создать самый большой парк истребителей в Европе вне России.

Сомнения аналитиков

Аналитики из оборонной сферы выражают сомнения, соответствуют ли большие расходы на истребители реальным потребностям Украины на поле боя и финансовым возможностям европейских союзников. Издание предполагает, что ни Киев, ни Париж пока не имеют средств для производства этих самолетов. Представители ЕС не исключают, что уже весной Украина может остаться без финансирования.

В то же время стремление Зеленского приобрести французское и шведское оружие подчеркивает намерение Украины искать альтернативы США для будущих потребностей в военном оборудовании.

Хотя система противоракетной обороны Patriot успешно применяется в Украине, Киев стремится получить европейский эквивалент - Samp/T, поставки которого во Францию и Италию запланированы на начало следующего года.

Французские чиновники настаивают, чтобы ЕС разработал долгосрочную стратегию финансирования оборонного потенциала Украины. Сейчас рассматривается вариант предоставления Украине займа в размере 183 млрд евро из арестованных российских активов, хранящихся в Бельгии. Однако не все страны ЕС поддерживают использование этих средств из-за возможных политических и юридических рисков.

Истребитель Rafale
Истребитель Rafale / Инфографика: Главред

Политический контекст и стратегические соображения

Аналитик по обороне Ник Каннингем прокомментировал:

"Вы правы, если интерпретируете это в политическом контексте. Однако чем ближе вы к России, тем больше оборудования вам нужно".

Проблемы производства Rafale и временные рамки

Исследователь Французского института международных отношений Лео Перия-Пегне предупредил о возможных трудностях в производстве 100 самолетов Rafale в течение следующего десятилетия: "Сейчас это лишь пустые слова". По его словам, на производство одного самолета Rafale уходит около двух-трех лет, а компания Dassault Aviation уже имеет 233 заказа на следующие пять лет.

Экспертная оценка боевых возможностей Rafale

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов указывает, что истребитель Rafale имеет существенные ограничения в боевых возможностях из-за устаревших систем управления и навигации. По его словам, французские системы не входят в число лучших в мире.

"Системы навигации Израиля сегодня признают самыми эффективными: их даже используют США на собственных самолетах. У Rafale дальность поражения цели ракетами "воздух-земля" ограничена 50-70 км, тогда как израильский F-16 - до 110 км, а F-35 видит цель на расстоянии 200 км. Вражеский пилот может даже не заметить, что он уже под радаром F-35, и получить удар еще до приближения к безопасной дистанции", - объясняет Жданов.

Эксперт добавляет, что модернизация Rafale и установка современных навигационных систем только повышают и без того высокую стоимость самолета, при этом не делая его лидером среди современных истребителей.

Самолеты и оружие для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.

Кроме того, Украина и Франция подписали историческое соглашение, в рамках которого получит системы ПВО SAMP/T, разработка которой еще продолжается. Об этом рассказали президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга.

Напомним, что окончательное решение по Томагавкам для Украины не принято. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США.

Читайте также:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский военная помощь Эммануэль Макрон
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

01:00Мир
"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

00:02Фронт
Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Карта Deep State онлайн за 17 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

01:30

У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

01:12

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

01:00

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

00:02

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

17 ноября, понедельник
23:55

Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
22:58

Удобрение или вред: что делать с опавшими листьями ореха осенью

22:48

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:21

Усик освободил пояс WBO: титул перешел к другому, что произошло

22:15

"Не буду врать": Миша Кацурин показал "нетрезвое" фото Нади Дорофеевой

Реклама
22:00

"Мы решили": известная актриса раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком

22:00

"Заложили взрывчатку": в России заявили о покушении на Сергея Шойгу, что известноВидео

21:33

Снег, дожди и шквалы: часть регионов накроет холодный шторм

21:14

Без всякой химии: самый эффективный способ, как отмыть решетку от вытяжки

21:14

Оригинальный салат на праздничный стол за пару минут - шикарный рецептВидео

20:51

"Трамп благословил": в США готовят решение, которое заставит Путина прекратить войну

20:43

На ключевом направлении оккупанты меняют направление атак: DeepState раскрыли детали

20:33

Что предвещает птица, ударившаяся в окно, по народным приметам

20:25

"Водка для алкоголика": Орбан "сорвался" из-за помощи ЕС для Украины

20:19

На авиабазе "Энгельс-2" появилось 137 загадочных грузовиков: СМИ назвали причину

20:12

Об этом знают единицы: почему чеснок не пахнет до нарезки

Реклама
19:46

Стекло больше не плачет: британский лайфхак, который спасает окна от запотевания

19:36

Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

19:25

Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

19:23

"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

19:21

Без света, воды и связи: что известно о критической ситуации в одной из областей Украины

19:12

Влез в спор и "окрестил": где находится село, название которому дал Иван ФранкоВидео

19:10

Потери РФ за вторую неделю ноября в цифрамнение

18:53

Не сгниет и не сморщится: как хранить свеклу до апреля в городских условияхВидео

18:24

Почему появляются мешки под глазами - ученые указали на интересный нюанс

18:15

Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

18:03

Самолеты уже снаряжены ракетами: РФ подготовилась к новому массированному обстрелу

17:55

Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса

17:51

Цены на яйца резко подскочат: украинцам назвали новую рекордную стоимость

17:39

Россия выбрала новый курс - в Кремле назвали условия окончания войны

17:33

Цены назад уже не откатятся: украинцев предупредили о новом ударе по кошелькам

17:25

Пересчитают ли субсидии из-за "Зимней поддержки": официальное объяснение для украинцев

17:23

Еще не декабрь, а цены космос: в Украине подорожали продукты на "Оливье"

17:17

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

17:15

"Танцы со звездами" возвращаются: кто из украинских звезд выйдет на паркет шоуВидео

17:00

Мощная защита от баллистики: Украина получит системы ПВО с усиленными характеристиками

Реклама
16:37

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится войнаВидео

16:35

Погода на завтра 18 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

16:31

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

16:31

Женщина купила дом и нашла в саду загадочную дверь: за ней была шокирующая находкаВидео

16:27

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

16:26

Любовь после развода: как найти пару и не потерять себя

16:23

Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

16:19

Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

16:16

"Качественные переобуваки": известный воин-артист "прошелся" по украинским певцам

16:11

Как оформить дом на Новый год: бюджетные, но трендовые идеи

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять