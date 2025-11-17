Укр
Возможен прорыв: Зеленский во Франции может подписать важное соглашение - Reuters

Анна Ярославская
17 ноября 2025, 10:58
351
Владимир Зеленский проведёт переговоры с Эммануэлем Макроном о долгосрочном усилении возможностей Украины на фронте и защите от российских воздушных атак.
Макрон. Зеленский, самолет Rafale
Визит Зеленского во Францию принесёт Киеву крупнейшее усиление авиации и ПВО / Коллаж: Главред, фото: Википедия, president.gov.ua

Кратко:

  • Сегодня Зеленский посетит Францию
  • Ожидается заключение новых соглашений о поставках ПВО, военных самолётов и ракет
  • Финансовые механизмы будущих поставок пока не определены

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 ноября, будет находиться с визитом во Франции. Вероятно, там он заключит соглашения о поставках средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет. Не исключено и заключение 10-летнеего авиационного соглашения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Зеленский проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по укреплению долгосрочной способности украинской армии держать линию фронта и противостоять атакам РФ с воздуха.

видео дня

Что может получить Украина

Reuters отмечает, что в течение нескольких недель продолжаются переговоры относительно военной поддержки Франции противовоздушной обороне Украины.

В прошлом месяце Макрон пообещал предложить больше истребителей Mirage, а также новую партию ракет класса "земля-воздух" Aster 30, произведенных европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T.

Однако, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом, понедельничный визит Зеленского во Францию принесет больше пользы Киеву. Он может включать 10-летнее соглашение о стратегической авиации, которое будет сигнализировать о поставках Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault.

Некоторые из них могут поступать непосредственно из французских запасов, хотя основная часть поставок будет долгосрочной и станет частью усилий Украины по увеличению своего долгосрочного парка военных самолетов до 250, включая американский F-16 и шведский Gripen.

Обучение пилотов также займет определенное время.

Кроме того, сегодня также могут быть заключены соглашения о большем количестве систем противовоздушной обороны SAMP/T, из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, в частности на ракеты и системы борьбы с беспилотниками.

Пока непонятно, как эти соглашения будут финансироваться, отмечают собеседники издания.

Самолет Мираж Mirage инфографика
Самолет Мираж - основные характеристики / Инфографика: Главред

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський повідомив про передачу Україні нових систем Patriot, які були раніше обіцяні Німеччиною. Він також зазначив, що російські повітряні удари залишаються головною ставкою Путіна у війні, адже таким терором він намагається компенсувати невдачі своїх військ на суші.

Швеція розглядає можливість допомогти Україні з оплатою угоди на поставку до 150 винищувачів JAS-39 Gripen власного виробництва. Як повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон, Стокгольм обговорює з Києвом різні варіанти фінансування потенційної угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки що не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні. Але його рішення може змінитися.

Інші новини:

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

