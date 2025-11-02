Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

Юрий Берендий
2 ноября 2025, 16:57
7232
Украина получила новые системы Patriot, которые значительно усилят ее противовоздушную оборону и станут важным шагом в защите от российских атак.
Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали
Украина получила от Германии новые системы Patriot / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сообщил Зеленский:

  • Украина усилила составляющую Patriot в системе ПВО
  • Главной ставкой Путина в войне остаются воздушные удары
  • Усиление украинской ПВО ускорит завершение войны

Президент Владимир Зеленский сообщил о передаче Украине новых систем Patriot, которые были ранее обещаны Германией. Об этом он сообщил в заметке в Telegram.

"Мы укрепили компонент "петриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг для защиты жизней от российского террора. Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал!", - сообщил президент.

видео дня

Зеленский отметил, что российские воздушные удары остаются главной ставкой Путина в войне, ведь таким террором он пытается компенсировать неудачи своих войск на суше.

Усиление украинской системы противовоздушной обороны, по его словам, непосредственно приближает завершение войны - чем меньше России удается достичь целей, тем выше становится ее заинтересованность в прекращении боевых действий.

Президент добавил, что Украина вместе с партнерами активно работает над созданием мощной системы ПВО, которая сможет обеспечить безопасность не только для Украины, но и для ее союзников, ведь безопасность всех сторон является взаимосвязанной и неделимой.

"Переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями необходимых систем. Будут и дальнейшие результаты. Слава Украине!", - резюмирует глава государства.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Чем могут Patriot сбивать КАБы - мнение эксперта

Как писал Главред, для противодействия КАБам и подобным дешевым боеприпасам нерационально задействовать дорогостоящие системы ПВО. Для их перехвата целесообразнее использовать более бюджетные решения, сказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он заметил, что комплекс Patriot теоретически может применяться против КАБов, но это слишком затратно - использовать редкие пусковые установки и ракеты стоимостью миллионы, чтобы сбить относительно дешевую крылатую бомбу, - неэффективно.

По его мнению, Patriot следует сохранять для противодействия баллистическим угрозам и поражения более важных целей.

Зато Бескрестнов подчеркнул, что перехват КАБов вполне по силам более экономным системам ПВО. По его словам, некоторые автоматические немецкие комплексы, успешно работающие против "Шахедов", эффективно справляются с такими задачами на небольшой высоте.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных партнеров оказать решительную поддержку Украине в преддверии холодов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина может получить до 150 истребителей Gripen, первые из которых ожидаются уже в 2026 году.

Руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко отметил, что Дональд Трамп имеет значительные шансы способствовать завершению войны, ведь может предоставить Украине необходимые средства поражения. Это ускорит процесс, особенно учитывая наличие у самой Украины дальнобойных ракет, таких как "Фламинго".

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Германии Владимир Зеленский война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

19:27Украина
"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

18:51Война
Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

18:50Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

Последние новости

19:27

В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

18:51

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

18:50

Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

18:28

Когда в Кремле "скинут Путина": Эйдман назвал главное условие переворота в РФ

18:10

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникаленВидео

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
17:40

"Преодолеть страх смерти нереально": у Павла Табаков диагностировали онкологию

17:23

Подразделения 125 ОТМБр пропали на Запорожском направлении, связи с бойцами нет

17:08

Враг ударил по Днепропетровщине, погибли военные: что известно

17:07

Какие шапки в моде 2025: эти головные уборы не испортят стильный образВидео

Реклама
16:57

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

16:29

В разгар церемонии появилась незнакомка: на похоронах всплыла невероятная правда

16:13

Почти тысяча гривен сверху: кто из пожилых украинцев получит прибавку к пенсии

16:07

"У них есть комплекс": Могилевская раскрыла проблему своих дочерей

15:44

Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

15:36

Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

15:22

Сменил 17 имен и создал тысячи картин: как сирота со Львовщины стал легендойВидео

14:55

Трамп послал сигнал Путину после переговоров с Си Цзиньпином - чего ждать

14:46

"Не бойся": бывший якудза стал на защиту участницы "Холостяка"Видео

14:43

Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

14:34

Украина может заставить Кремль сдаться: названо главное условие

Реклама
14:34

Одна из главных задач российско-украинской войнымнение

14:09

Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: судья совершила наезд на пешеходов, деталиФото

14:06

Кто на самом деле написал Библию - ученые раскрыли скрытые подсказки в тексте

14:02

Китайский гороскоп на завтра 3 ноября: Тиграм -разочарование, Драконам - долги

13:27

Загорелся корабль и не только: Украина нанесла массированный удар по порту РФ

13:25

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"Видео

13:24

России приготовиться: американцы собрались по-настоящему взяться за Венесуэлумнение

13:23

Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

12:58

Гора рогаликов за 33 гривны: рецепт, который удивит всех

12:53

Лежала на обочине: дочь Веры Брежневой появилась на провокационном фото

12:43

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской РусиВидео

12:26

Феерический удар по складам и базам россиян: СБУ провела "взрывную" операциюВидео

11:57

Украинцам необходимо срочно заменить паспорта: чьи документы теперь недействительны

11:57

Целая область Украины осталась без света - какова причина блэкаута

11:47

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

11:31

"Девушки ревновали": Денисенко раскрыла, как портила отношения Цимбалюка

11:31

В Украину придет второе "бабье лето": когда ждать аномально теплую погоду

11:29

Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб: сюрпризы, перемены и судьбоносные встречиВидео

11:03

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

11:02

Что происходит в Покровске: бойцы рассказали о ситуации в городе

Реклама
10:39

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

10:23

Перерос отца: Потап внезапно показался со взрослым сыном

10:10

Популярный продукт в Украине стал "золотым": в магазинах просят 110 грн за кг

10:03

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Раки получат совет, Весам - шанс

09:51

Курс может безумно прыгнуть вверх: сколько будет стоить валюта с понедельника

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 ноября (обновляется)

09:28

Певица Елка изменила слова песни, чтобы не упоминать Украину: кринжовое видеоВидео

09:18

Россия содрогается от взрывов: дроны поразили "жирную" цель

09:00

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:54

Бои обостряются, россияне могут открыть путь к большим городам - CNN

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять