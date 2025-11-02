Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

Украина получила новые системы Patriot, которые значительно усилят ее противовоздушную оборону и станут важным шагом в защите от российских атак.

Украина получила от Германии новые системы Patriot / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сообщил Зеленский:

Украина усилила составляющую Patriot в системе ПВО

Главной ставкой Путина в войне остаются воздушные удары

Усиление украинской ПВО ускорит завершение войны

Президент Владимир Зеленский сообщил о передаче Украине новых систем Patriot, которые были ранее обещаны Германией. Об этом он сообщил в заметке в Telegram.

"Мы укрепили компонент "петриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг для защиты жизней от российского террора. Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал!", - сообщил президент. видео дня

Зеленский отметил, что российские воздушные удары остаются главной ставкой Путина в войне, ведь таким террором он пытается компенсировать неудачи своих войск на суше.

Усиление украинской системы противовоздушной обороны, по его словам, непосредственно приближает завершение войны - чем меньше России удается достичь целей, тем выше становится ее заинтересованность в прекращении боевых действий.

Президент добавил, что Украина вместе с партнерами активно работает над созданием мощной системы ПВО, которая сможет обеспечить безопасность не только для Украины, но и для ее союзников, ведь безопасность всех сторон является взаимосвязанной и неделимой.

"Переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями необходимых систем. Будут и дальнейшие результаты. Слава Украине!", - резюмирует глава государства.

Patriot / Инфографика: Главред

Чем могут Patriot сбивать КАБы - мнение эксперта

Как писал Главред, для противодействия КАБам и подобным дешевым боеприпасам нерационально задействовать дорогостоящие системы ПВО. Для их перехвата целесообразнее использовать более бюджетные решения, сказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он заметил, что комплекс Patriot теоретически может применяться против КАБов, но это слишком затратно - использовать редкие пусковые установки и ракеты стоимостью миллионы, чтобы сбить относительно дешевую крылатую бомбу, - неэффективно.

По его мнению, Patriot следует сохранять для противодействия баллистическим угрозам и поражения более важных целей.

Зато Бескрестнов подчеркнул, что перехват КАБов вполне по силам более экономным системам ПВО. По его словам, некоторые автоматические немецкие комплексы, успешно работающие против "Шахедов", эффективно справляются с такими задачами на небольшой высоте.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных партнеров оказать решительную поддержку Украине в преддверии холодов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина может получить до 150 истребителей Gripen, первые из которых ожидаются уже в 2026 году.

Руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко отметил, что Дональд Трамп имеет значительные шансы способствовать завершению войны, ведь может предоставить Украине необходимые средства поражения. Это ускорит процесс, особенно учитывая наличие у самой Украины дальнобойных ракет, таких как "Фламинго".

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

