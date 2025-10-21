"Мы все видим": Зеленский с евролидерами сделали важное заявление о войне в Украине

Линия фронта с РФ должна быть отправной точкой переговоров, говорится в заявлении.

Переговоры о прекращении войны в Украине следует начинать с учетом нынешней линии фронта. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран Европы, опубликованном 21 октября на сайте правительства Великобритании.

"Мы все едины в нашем стремлении к справедливому и длительному миру, которого заслуживает народ Украины. Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа относительно немедленного прекращения боевых действий и того, что текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся преданными принципу, что международные границы не должны меняться силой", - говорится в заявлении. видео дня

Отмечается, что российская тактика промедления снова и снова доказывала, что Украина - единственная сторона, которая серьезно относится к миру.

"Мы все видим, что Путин продолжает выбирать насилие и разрушение. Поэтому мы четко понимаем, что Украина должна быть в самой сильной возможной позиции - до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир", - отмечается в заявлении.

Кроме того, указано, что лидеры встретятся на этой неделе в Европейском Совете и в формате "Коалиция желающих", чтобы обсудить, как продолжить эту работу и в дальнейшем поддерживать Украину.

Заявление подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Чего хочет Путин от переговоров - мнение эксперта

Глава РФ Владимир Путин не заинтересован в проведении серьезных мирных переговоров. Его главная цель - избежать новых американских санкций. Такое мнение озвучил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, россияне не способны вести настоящие переговоры и никогда серьезно их не вели. Для них все, включая переговоры, является инструментом войны и манипуляций.

"Он [Путин] может имитировать переговоры, но с одной целью: чтобы у Трампа не было оснований ввести серьезные санкции. Цель Путина во время таких "переговоров" - избежать масштабных ограничений против РФ и ее союзников. По сути, он повторяет старые нарративы о якобы "капитуляции Украины. Россияне и Путин могут что-то делать только под бешеным давлением. Тогда здесь и переговоров не надо", - сказал Мережко в интервью Главреду.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, и ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Передача Украине ракет Tomahawk способна изменить стратегию Путина, однако, по словам главы представительства США при НАТО Мэттью Уитакера, российский диктатор пока не готов к переговорам, поскольку боится выглядеть слабым.

В Вашингтоне еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет типа Tomahawk. О потенциальном количестве таких ракет, которые может получить Украина, говорится в материале аналитического издания Defense Express.

