ВСУ продвинулись на пяти направлениях фронта, а враг "топчется" на одном - ISW

Анна Косик
1 ноября 2025, 07:50
Ситуация на фронте заметно изменилась за короткое время.
воин всу, покровское направление
Как изменилась ситуация на ключевых направлениях фронта

Что сообщили аналитики:

  • Силы обороны Украины продвигаются в Донецкой области
  • Российские попытки проникновения в Покровск не изменили линию фронта
  • Враг имеет успех только на одном направлении

Украинские подразделения, несмотря на давление со стороны противника и постоянные попытки армии страны-агрессора России прорвать оборону в Донецкой области, за последние несколько дней продвинулись сразу на пяти направлениях.

В то же время, как сообщают аналитики американского Института изучения войны(ISW), превосходящие силы противника смогли прорваться вперед только на одном участке фронта.

Где украинские военные имеют успех

Геолокационные кадры от 30 октября свидетельствуют о том, что украинские военные удержали позиции или продвинулись на Купянском направлении, а именно в восточной части населенного пункта Куриловка. В этом районе ранее, согласно свидетельствам российских источников, присутствовала армия РФ.

Также удержание позиций, или продвижение ВСУ зафиксировано в тактическом районе Константиновка - Дружковка. Геолокационные данные подтверждают присутствие украинских сил там, где по утверждению россиян были только их подразделения.

Согласно геолокационным кадрам от 31 октября, украинские силы начали удерживать позиции к юго-западу от Орехового на Новопавловском направлении, а военный аналитик Константин Машовец заявил об отражении украинскими силами села Дорожное, что возле Доброполья. Однако в ISW отметили, что это могло произойти раньше, чем за последние сутки.

Кроме этого ВСУ незначительно продвинулись во время недавних контратак к северу от Покровска и в восточной части Родинского. Украинским военным также удается наносить удары по российским позициям в районе села Рог после, как утверждают аналитики, диверсионного проникновения.

Покровск Инфографика
Покровск

Где зафиксировано продвижение оккупантов

Аналитики, ссылаясь на Машовца, утверждают, что российским силам недавно удалось захватить населенный пункт Владимировка, что к юго-западу от Дружковки.

В то же время продолжаются попытки проникновения армии РФ в Покровск и к востоку от соседнего Мирнограда. Однако в ISW утверждают, что российские операции по проникновению не изменили линию контроля территории и передний край боевых действий.

Что Россия делает для захвата Покровска - мнение эксперта

Главред писал, что военный эксперт Кирилл Сазонов заявил, что в ближайшие месяцы битва за Покровск и Мирноград на Донетчине будет одной из самых ожесточенных.

А все потому, что российские войска перебросили в Покровск дополнительные подразделения, что свидетельствует о приоритетности этого направления для врага. Было переброшено около 10 тысяч резервов для армии РФ.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам главкома Александра Сирского, на фронте растет концентрация вражеских дронов, в результате чего зона поражения увеличилась до 20 километров.

Ранее сообщалось, что ситуация в городе Покровск, что Донецкой области, сложная, но существенных изменений нет. Украинские защитники, по словам президента Зеленского, понемногу уничтожают оккупантов.

Накануне стало известно, что российская армия несет значительные потери на Лиманском направлении, более 12 солдат ежедневно, продолжая безуспешные штурмы.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

