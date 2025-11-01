У Путина внезапно заговорили о конце войны: в чем хитрость

Посланник Путина нагло врет, уверен эксперт Тарас Загородний.

У Путина внезапно заговорили о конце войны / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Вы узнаете:

Почему у Путина заговорили о конце в войны

Как нужно реагировать Украине

Заявление специального представителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева о том, что война в Украине может завершиться в течение следующего года не соответствует действительности.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Дмитриев врет. Обратите внимание на то, где он это сказал. В Саудовской Аравии. А что он там делал? Да все просто: россияне сейчас мечутся в панике и пытаются не дать Саудовской Аравии выкинуть Россию с нефтяного рынка. Поймите, сейчас стоит вопрос именно о выкидывании России с нефтяного рынка навсегда. Саудовская Аравия и Ближний Восток готовы заместить всю российскую нефть, по крайней мере, потребности Индии они точно перекроют", - отметил эксперт.

По его словам, поэтому-то "Дмитриев бегает в панике и обещает, что война в течение года закончится".

"Но на самом деле война не закончится, пока Путин у власти, пока он жив, даже если Россия будет при этом расползаться. Украине необходимо бить сейчас по территории России, устраивать блэкаут в ее европейской части (эти удары уже начались) и приводить к коллапсу российскую экономику. Это единственный устраивающий нас сценарий. Все другие сценарии для нас не существуют, потому что при них Россия и дальше будет воевать", - подытожил эксперт.

Война России против Украины - последние заявления Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина все результативнее наносит удары по ключевым объектам на территории государства-агрессора. Весомую долю этих успехов обеспечивает оружие собственного производства. В частности, Украина уже провела боевые испытания ракеты "Фламинго". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет делать все возможное, чтобы избежать личной встречи с ним.

Кроме того, глава государства сообщил, что в Покровске продолжаются ожесточенные бои. Этот город является основной целью российских войск, которые готовились к его захвату еще в прошлом году. По словам президента, в городе сейчас находится около двух сотен оккупантов, рассредоточенных в разных локациях.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

