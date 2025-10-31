Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

Вы узнаете:
- Как Китай использует Россию
- Кто может сыграть решающую роль в отношениях РФ и Китая
Китай хотел бы оставить рану на территории Европы в виде оккупированных территорий, чтобы продавать свои миротворческие услуги европейцам и давить на них, обещая какие-то гарантии.
Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
По его словам, Китай также заинтересован использовать Россию в качестве тарана против Европы, чтобы не повышались тарифы и прочее.
"Хотя тарифы Европа все равно будет повышать, потому что промышленность падает, и европейская экономика не в лучшем состоянии из-за большого наплыва китайских товаров", - пояснил Загородний.
В то же время эксперт отметил, что Китай устраивает и нынешняя деградирующая Россия, из которой китайцы выкачивают ресурсы, и куски России – нефть, газ и лес можно вывозить из Якутии, без участия Москвы в этом процессе.
"Все упирается в Германию: если она решит, что Россия в нынешнем виде не должна существовать, и поставит этот вопрос ребром перед Китаем, то Пекин вполне может пойти на дезинтеграцию РФ, чтобы сохранить отношения с Европой, прежде всего, торговые", - отметил Загородний.
Переговоры Трампа с Си Цзиньпином - новости по теме
Как сообщал Главред, встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина состоялась 30 октября в Пусане. Основная цель переговоров - обсуждение двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес, включая войну России против Украины.
Также президент США Дональд Трамп отметил, что они с Си Цзиньпином договорились совместно работать над урегулированием войны. Президент подчеркнул, что главной задачей является завершение войны и минимизация человеческих потерь, а вопрос российской нефти и экономической выгоды во время обсуждений не поднимались.
Кроме этого, встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее может стать ключевым шагом в попытках США завершить войну в Украине. Поскольку поддержка Китая важна для Москвы, Трамп планировал убедить Пекин ослабить связи с Россией.
О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
