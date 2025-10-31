Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

Китай также заинтересован использовать Россию в качестве тарана против Европы.

https://glavred.info/world/kitay-razrushit-rossiyu-zagorodniy-ozvuchil-neozhidannyy-ishod-dlya-putina-10711289.html Ссылка скопирована

Си Цзиньпин и Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как Китай использует Россию

Кто может сыграть решающую роль в отношениях РФ и Китая

Китай хотел бы оставить рану на территории Европы в виде оккупированных территорий, чтобы продавать свои миротворческие услуги европейцам и давить на них, обещая какие-то гарантии.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

видео дня

По его словам, Китай также заинтересован использовать Россию в качестве тарана против Европы, чтобы не повышались тарифы и прочее.

"Хотя тарифы Европа все равно будет повышать, потому что промышленность падает, и европейская экономика не в лучшем состоянии из-за большого наплыва китайских товаров", - пояснил Загородний.

В то же время эксперт отметил, что Китай устраивает и нынешняя деградирующая Россия, из которой китайцы выкачивают ресурсы, и куски России – нефть, газ и лес можно вывозить из Якутии, без участия Москвы в этом процессе.

"Все упирается в Германию: если она решит, что Россия в нынешнем виде не должна существовать, и поставит этот вопрос ребром перед Китаем, то Пекин вполне может пойти на дезинтеграцию РФ, чтобы сохранить отношения с Европой, прежде всего, торговые", - отметил Загородний.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Си Цзиньпином - новости по теме

Как сообщал Главред, встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина состоялась 30 октября в Пусане. Основная цель переговоров - обсуждение двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес, включая войну России против Украины.

Также президент США Дональд Трамп отметил, что они с Си Цзиньпином договорились совместно работать над урегулированием войны. Президент подчеркнул, что главной задачей является завершение войны и минимизация человеческих потерь, а вопрос российской нефти и экономической выгоды во время обсуждений не поднимались.

Кроме этого, встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее может стать ключевым шагом в попытках США завершить войну в Украине. Поскольку поддержка Китая важна для Москвы, Трамп планировал убедить Пекин ослабить связи с Россией.

Вам может быть интересно:

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред