'Двойная осада' города: россияне активизировались на еще одном направлении

Ключевые тезисы:
- Оккупанты продолжают давить на Купянск
- Враг сейчас присутствует в северных районах города
- Параллельно с наземными действиями россияне активно используют ударные дроны
Оккупанты продолжают давить на город Купянск в Харьковской области. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
По его словам, ситуация в районе Купянска остается напряженной. Российские войска достигли успеха на северном направлении и сейчас присутствуют в части города.
"В районе Купянска враг сейчас присутствует в северных районах города. Примерно до 20% районов города пытается сейчас занять именно на севере", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что параллельно с наземными действиями враг активно использует ударные дроны. Цель этих ударов - перерезать украинские пути снабжения, что является критически важным для обороны города.
Трегубов отметил, что ситуация, которая сложилась вокруг Купянска, является "двойной осадой". Это касается воздушного пространства и логистики.
"С точки зрения БпЛА ситуация та же в противоположную сторону", - добавил он.
Отмечается, пока российские БпЛА пытаются отсечь поставки для Сил обороны, украинские беспилотники действуют симметрично, полностью перекрывая пути снабжения для оккупационных войск.
"Все поставки противника украинские БпЛА отсекают, поэтому в этом плане город как-то находится в двойной осаде, если брать именно воздух", - добавил начальник управления коммуникаций.
Тактика РФ на фронте
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что россияне ожидают, что вот-вот фронт может посыпаться.
По его мнению, сейчас Москва делает ставку на дальние удары, и война на истощение переходит в фазу тотальной войны, целью которой является сделать территорию Украины непригодной для проживания и, соответственно, для организации сопротивления российскому наступлению.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация в городе Покровск, что в Донецкой области, сложная, но существенных изменений нет. Украинские защитники понемногу уничтожают оккупантов.
Представитель управления коммуникаций группировки войск "Восток" Григорий Шаповал заявил, что российские войска вошли на окраину Мирнограда в Покровском районе Донецкой области, где сейчас идут уличные бои.
Кроме того, известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин объявил военному командованию страны-агрессора России задачу установить контроль над украинским городом Покровск до середины ноября текущего года.
Читайте также:
- Прорыв Белгородской дамбы: в ВСУ рассказали, как подтопление влияет на фронт
- "Слив секретных карт" полковником ВСУ: в Генштабе сделали важное заявление
- Ракеты Нептун в действии: ВСУ атаковали ТЭЦ и электроподстанцию в РФ
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред