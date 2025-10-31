'Двойная осада' города: россияне активизировались на еще одном направлении

Трегубов подчеркнул, что российские БпЛА пытаются отсечь поставки для ВСУ.

Оккупанты давят на Купянск / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Оккупанты продолжают давить на Купянск

Враг сейчас присутствует в северных районах города

Параллельно с наземными действиями россияне активно используют ударные дроны

Оккупанты продолжают давить на город Купянск в Харьковской области. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в районе Купянска остается напряженной. Российские войска достигли успеха на северном направлении и сейчас присутствуют в части города.

"В районе Купянска враг сейчас присутствует в северных районах города. Примерно до 20% районов города пытается сейчас занять именно на севере", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что параллельно с наземными действиями враг активно использует ударные дроны. Цель этих ударов - перерезать украинские пути снабжения, что является критически важным для обороны города.

Трегубов отметил, что ситуация, которая сложилась вокруг Купянска, является "двойной осадой". Это касается воздушного пространства и логистики.

"С точки зрения БпЛА ситуация та же в противоположную сторону", - добавил он.

Отмечается, пока российские БпЛА пытаются отсечь поставки для Сил обороны, украинские беспилотники действуют симметрично, полностью перекрывая пути снабжения для оккупационных войск.

"Все поставки противника украинские БпЛА отсекают, поэтому в этом плане город как-то находится в двойной осаде, если брать именно воздух", - добавил начальник управления коммуникаций.

Купянск / Инфографика: Главред

Тактика РФ на фронте

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что россияне ожидают, что вот-вот фронт может посыпаться.

По его мнению, сейчас Москва делает ставку на дальние удары, и война на истощение переходит в фазу тотальной войны, целью которой является сделать территорию Украины непригодной для проживания и, соответственно, для организации сопротивления российскому наступлению.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация в городе Покровск, что в Донецкой области, сложная, но существенных изменений нет. Украинские защитники понемногу уничтожают оккупантов.

Представитель управления коммуникаций группировки войск "Восток" Григорий Шаповал заявил, что российские войска вошли на окраину Мирнограда в Покровском районе Донецкой области, где сейчас идут уличные бои.

Кроме того, известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин объявил военному командованию страны-агрессора России задачу установить контроль над украинским городом Покровск до середины ноября текущего года.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

