"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

Украинские военные отбивают атаки и фиксируют высокие потери оккупантов в боевых столкновениях.

Враг сталкивается с проблемами логистики и не достигает точек накопления / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН

Кратко:

Россияне продолжают давление на Покровск

Оккупанты действуют малыми группами и теряют технику и живую силу

Враг атакует город, но большинство групп не доходят до точек накопления

Российские оккупационные войска продолжают давить на Покровск Донецкой области, применяя бронированную и легкобронированную технику.

Об этом заявил майор Владимир Назаренко - заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, офицер "Легиона Свободы" в эфире телеканала "Эспрессо". Он отметил, что ситуация в городе остается очень сложной.

Тактика врага и потери

Комментируя тактику врага, Назаренко подчеркнул: "На самом деле в большинстве случаев растут не их успехи, а их потери. К сожалению, враг готов на эти потери, и не только в живой силе, но и в технике, боеприпасах и пушках."

Он добавил, что россияне действуют малыми группами, иногда задействуя бронетехнику, обшитую щитами и решетками. Те группы, которые прорываются через артиллерийский и беспилотный огонь, вступают в прямые стрелковые столкновения.

"Самая большая проблема - это логистика и передвижения. Так называемая "килл зона" постоянно расширяется. Враг из-за выбранного темпа несет огромные потери, ведь в большинстве случаев его группы не доходят даже до точек накопления", - отметил офицер.

Покровск / Инфографика: Главред

Возможные направления дальнейшего наступления - мнение эксперта

Военно-политический эксперт Александр Коваленко из группы "Информационное сопротивление" считает, что в случае захвата Покровска российским силам целесообразнее всего продвигаться в направлении Доброполья. По его словам, хотя действия врага могут быть непредсказуемыми, с точки зрения военной логики именно этот маршрут выглядит наиболее обоснованным.

Коваленко добавляет, что после контроля над Покровском российские войска, вероятно, попытаются одновременно продвинуться в Доброполье и открыть новое направление наступления на Дружковку.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Как сообщал Главред, российские оккупанты за последние дни не имели успеха на Покровском направлении. В самом Покровске сосредоточено до 300 российских военных, продолжается активная боевая работа. Параллельно с этим продолжается зачистка Купянска на Харьковщине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Кроме того, Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные операции в районе Доброполья Донецкой области. За минувшие сутки украинским защитникам удалось продвинуться вперед. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Напомним, что российские оккупанты пытаются давить в Покровске, чтобы закрепиться и захватить весь город. Группы россиян есть практически во всех кварталах и районах города. Об этом заявил военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

Об источнике: бригада НГУ "Рубеж" 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), известная также как Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж" - соединение Национальной гвардии Украины прямого подчинения, находящееся в высокой боевой готовности. Бригада создана по стандартам НАТО, ключевым отличием является экспертное обеспечение, высококачественный отбор бойцов и техническое оснащение. Дислоцирована в пгт Гостомель Киевской области. Бригада является боевой единицей, структура и управление которой построены по образцу армейских подразделений передовых стран мира. Для тактического планирования применяется американская модель принятия решений. В рамках кампании "Гвардия наступления" получила название "Рубеж", сообщает Википедия.

