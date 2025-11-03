С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

Правительство и Минобороны готовят законодательные изменения для обеспечения стабильности и поддержки военных.

Министерство обороны вводит новые контракты для военных / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

МО разрабатывает новые контракты для военных от 1 до 5 лет

Для контрактов 2-5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации

Планируется повышение выплат и расширенный социальный пакет

Министерство обороны по поручению Президента Владимира Зеленского начало работу над новыми типами контрактов для военных и соответствующими изменениями в законодательство.

"Главная новация - это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2-5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта", - сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, после принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы, как те, кто уже служит, так и новые военнослужащие.

Новые договоры будут предусматривать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание и расширенный социальный пакет.

"Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты - это о справедливости и предсказуемости. Работаем с правительством, Министерством финансов и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали", - добавил Шмыгаль.

О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

