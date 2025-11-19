Ситуация обостряется: враг продвинулся на ключевых населенных пунктах в двух областях

Коротко:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Враг продвинулся продвинулись в двух населенных пунктах в Донецкой области
- На Запорожье враг приблизился к трем селам
Российская армия продвинулась на отдельных участках фронта в Донецкой и Запорожской областях.
Враг приблизился к пяти населенным пунктам. Об этом 18 ноября сообщают аналитики DeepState.
"Враг продвинулся в Новоспасском, Щербиновке, вблизи Веселого, Высокого и Затишья", - говорится в сообщении
Согласно карте боевых действий, враг приблизился к Новоспасскому и Щербиновке в Бахмутском районе Донецкой области.
На Запорожье враг подошел к селам Веселое, Высокое и Затишье Пологовского района.
Продвижение россиян на Запорожье - мнение эксперта
Сейчас задача россиян - захватить левый берег Запорожской области и подойти к Запорожью. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
"Исходя из сил и средств нашего противника, эта задача выполнима в долгосрочной перспективе. Но - если мы не будем никак противодействовать, то есть с нашей стороны все останется на том же уровне, что и сейчас, а противник будет усиливаться в этом направлении. Но думаю, что все-таки наши войска будут наполнены новыми силами - в строй вступят силовики, с нашей стороны увеличится плотность огня, и тогда мы остановим Россию и отстоим Запорожье", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, армия РФ решила обновить тактику ведения боевых действий против украинских военных. Аналитики американского Института изучения войны(ISW) считают, что по-новому начали действовать подразделения РФ, которые находятся на Северском и Славянско-Лиманском направлениях. Там оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения к украинскому фортификационному рубежу.
Напомним, оккупанты продолжают локальные попытки продвижения в Донецкой области, в частности в районах нескольких населенных пунктов. По данным аналитиков DeepState, российские войска совершили второе подряд продвижение в районе Ямполя, неподалеку Лимана.
Кроме того, в DeepState заявляли, что российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на Лиман Донецкой области по всей серой зоне, однако ситуацию удалось относительно стабилизировать.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
