У врага нет ресурсов для масштабной операции: эксперт назвал направление фронта

Оккупационные войска страны-агрессора России в этом году начали попытки прорыва в Днепропетровскую область, несмотря на то, что задача, поставленная кремлевским диктатором Владимиром Путиным, по захвату Донецкой и Запорожской областей все еще не выполнена.
Однако серьезных успехов на Днепропетровщине у врага нет и, скорее всего, не будет. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Может ли осуществить РФ масштабную операцию на Днепропетровщине
Эксперт считает, что оккупационная армия способна продвинуться в Днепропетровской области разве что до уровня Межевой, до железной дороги. Но на более масштабную операцию оккупанты не способны.
Враг не может ни продавить фронт, ни сохранить контроль над большой территорией. А все потому, что у РФ уже нет достаточно живой силы и средств на такую операцию.
"Поэтому российские войска преимущественно будут заниматься Запорожским и Славянским направлениями", - говорит Свитан.
Какие украинские области хочет оккупировать РФ - мнение эксперта
Главред писал, что по мнению эксперта Романа Свитана, не стоит ожидать последнего наступления россиян на фронте в войне против Украины именно зимой. Россияне будут вести активные боевые действия пока не оккупируют 4 области Украины, которые успели внести в свою Конституцию.
По его оценке, Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донецкой областью и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что размотав российскую "клешню", украинские военные смогут удерживать город Покровск ровно столько, сколько нужно. Хоть три года, вплоть до развала Российской Федерации, которого можно достичь с помощью наших ударов по российской нефтяной отрасли.
Накануне стало известно, что российские оккупанты продолжают локальные попытки продвижения в Донецкой области, в частности в районах нескольких населенных пунктов. В частности в районе Ямполя, неподалеку Лимана.
Ранее сообщалось, что российского наступления на Днепр точно не будет. И в ближайшие несколько лет такое наступление точно не произойдет. Но наступление на Запорожье россияне уже начали.
О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
