У врага нет ресурсов для масштабной операции: эксперт назвал направление фронта

Оккупанты, скорее всего, сосредоточат свое внимание на других направлениях из-за нехватки живой силы и финансирования.

https://glavred.info/front/u-vraga-net-resursov-dlya-masshtabnoy-operacii-ekspert-nazval-napravlenie-fronta-10716779.html Ссылка скопирована

Оккупанты сменят фокус внимания на другие области из-за ограниченности ресурсов / Коллаж: Главред, фото: 43 ОМБр, Минобороны РФ

Что сказал Свитан:

Оккупанты не смогут продвинуться далеко вглубь Днепропетровщины

У врага нет ресурсов для проведения еще одной масштабной операции

Россияне будут пытаться выбить ВСУ на двух направлениях

Оккупационные войска страны-агрессора России в этом году начали попытки прорыва в Днепропетровскую область, несмотря на то, что задача, поставленная кремлевским диктатором Владимиром Путиным, по захвату Донецкой и Запорожской областей все еще не выполнена.

Однако серьезных успехов на Днепропетровщине у врага нет и, скорее всего, не будет. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

видео дня

Может ли осуществить РФ масштабную операцию на Днепропетровщине

Эксперт считает, что оккупационная армия способна продвинуться в Днепропетровской области разве что до уровня Межевой, до железной дороги. Но на более масштабную операцию оккупанты не способны.

Враг не может ни продавить фронт, ни сохранить контроль над большой территорией. А все потому, что у РФ уже нет достаточно живой силы и средств на такую операцию.

"Поэтому российские войска преимущественно будут заниматься Запорожским и Славянским направлениями", - говорит Свитан.

Какие украинские области хочет оккупировать РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по мнению эксперта Романа Свитана, не стоит ожидать последнего наступления россиян на фронте в войне против Украины именно зимой. Россияне будут вести активные боевые действия пока не оккупируют 4 области Украины, которые успели внести в свою Конституцию.

По его оценке, Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донецкой областью и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что размотав российскую "клешню", украинские военные смогут удерживать город Покровск ровно столько, сколько нужно. Хоть три года, вплоть до развала Российской Федерации, которого можно достичь с помощью наших ударов по российской нефтяной отрасли.

Накануне стало известно, что российские оккупанты продолжают локальные попытки продвижения в Донецкой области, в частности в районах нескольких населенных пунктов. В частности в районе Ямполя, неподалеку Лимана.

Ранее сообщалось, что российского наступления на Днепр точно не будет. И в ближайшие несколько лет такое наступление точно не произойдет. Но наступление на Запорожье россияне уже начали.

Больше новостей:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред