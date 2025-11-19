Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

У врага нет ресурсов для масштабной операции: эксперт назвал направление фронта

Анна Косик
19 ноября 2025, 09:12
75
Оккупанты, скорее всего, сосредоточат свое внимание на других направлениях из-за нехватки живой силы и финансирования.
ВСУ, армия РФ
Оккупанты сменят фокус внимания на другие области из-за ограниченности ресурсов / Коллаж: Главред, фото: 43 ОМБр, Минобороны РФ

Что сказал Свитан:

  • Оккупанты не смогут продвинуться далеко вглубь Днепропетровщины
  • У врага нет ресурсов для проведения еще одной масштабной операции
  • Россияне будут пытаться выбить ВСУ на двух направлениях

Оккупационные войска страны-агрессора России в этом году начали попытки прорыва в Днепропетровскую область, несмотря на то, что задача, поставленная кремлевским диктатором Владимиром Путиным, по захвату Донецкой и Запорожской областей все еще не выполнена.

Однако серьезных успехов на Днепропетровщине у врага нет и, скорее всего, не будет. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

видео дня

Может ли осуществить РФ масштабную операцию на Днепропетровщине

Эксперт считает, что оккупационная армия способна продвинуться в Днепропетровской области разве что до уровня Межевой, до железной дороги. Но на более масштабную операцию оккупанты не способны.

Враг не может ни продавить фронт, ни сохранить контроль над большой территорией. А все потому, что у РФ уже нет достаточно живой силы и средств на такую операцию.

"Поэтому российские войска преимущественно будут заниматься Запорожским и Славянским направлениями", - говорит Свитан.

Какие украинские области хочет оккупировать РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по мнению эксперта Романа Свитана, не стоит ожидать последнего наступления россиян на фронте в войне против Украины именно зимой. Россияне будут вести активные боевые действия пока не оккупируют 4 области Украины, которые успели внести в свою Конституцию.

По его оценке, Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донецкой областью и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что размотав российскую "клешню", украинские военные смогут удерживать город Покровск ровно столько, сколько нужно. Хоть три года, вплоть до развала Российской Федерации, которого можно достичь с помощью наших ударов по российской нефтяной отрасли.

Накануне стало известно, что российские оккупанты продолжают локальные попытки продвижения в Донецкой области, в частности в районах нескольких населенных пунктов. В частности в районе Ямполя, неподалеку Лимана.

Ранее сообщалось, что российского наступления на Днепр точно не будет. И в ближайшие несколько лет такое наступление точно не произойдет. Но наступление на Запорожье россияне уже начали.

Больше новостей:

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Запорожская область Днепропетровская область Роман Свитан Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

10:03Мир
"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

09:58Украина
Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФ

Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФ

09:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

Последние новости

10:03

Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

10:00

"Все горит, бахкает": звезда "Лиги смеха" попала под удар РФ в Тернополе

09:58

"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

09:47

Валит черный дым: блогерша Верба показала последствия удара РФ по Украине

09:44

Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФФото

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – СвитанРоссия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан
09:42

Отказалась от длинных волос ради роли: Ольга Сумская удивила новым образом

09:12

У врага нет ресурсов для масштабной операции: эксперт назвал направление фронта

08:51

Пять самых остроумных знаков зодиака: кто скрывает настоящий талант

08:47

РФ атаковала ракетами и дронами Тернополь, Бурштын, Львов, Харьков: что известно о последствияхФото

Реклама
08:42

"Теперь бойся ты": в сеть слили видео с младшей дочерью Анастасии ЗаворотнюкВидео

08:10

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:06

Снесли несколько этажей: РФ ударила по жилым многоэтажкам в ТернополеФотоВидео

07:55

Россия коварно атакует энергетику: в Украине вводят аварийные отключения света

07:42

Не хотели жить: звезды Евровидения совершили самоубийство вдвоем

07:29

США тайно разрабатывают новый план по прекращению войны в Украине: в чем его суть

06:33

В небе более 20 ракет, РФ атакует Украину с воздуха: все подробности

06:20

Гороскоп для Раков на декабрь 2025: тайны, исцеление и романтичный Новый год

06:10

Нам придется услышать еще не одну горькую новостьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с шахматными фигурами за 27 сек

05:05

"Грустила очень сильно": Камалия приняла нелегкое решение относительно детей

Реклама
04:30

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

04:13

Гороскоп на завтра 20 ноября: Раки сорвут куш, Козерогам - серьезная ссора

03:35

Судьба подарит трем знакам зодиака сказочное богатство уже вот-вот: кто озолотится

03:05

Как сохранить пол чистым надолго: проверенные трюки, экономящие время и силы

02:30

Любовь найдет их сама: какие ТОП-3 знака зодиака влюбятся в конце ноября

02:20

Морган Фримен признался, кто из актрис для него на первом месте

02:03

Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины: что включает пакет

01:30

"Это очень больная среда": Даша Астафьева высказалась о звездных браках

00:08

Более десяти взрывов: Харьков подвергся массированной атаке "Шахедов", есть попадания

18 ноября, вторник
23:52

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

23:43

Привычка из прошлого не работает: на каких автомобилях можно ехать без прогрева

23:03

Можно заработать тысячи гривен: что стоит обязательно покупать в секонд-хенде

22:48

Дроны ВСУ остановили работу важного для Путина объекта: СМИ раскрыли подробности

22:46

"Можно и жениться": Alyona Alyona сделала заявление о браке

22:38

"Есть сигналы": Зеленский анонсировал переговоры по окончанию войны, что известно

22:31

Гороскоп для Львов: декабрь 2025 будет самым ярким месяцем года - астропрогнозВидео

22:02

Новый рейс из Польши: какие города он соединит и почему это важно для украинцев

21:58

Почему кот кусается и нападает на руки: хозяев предупредили о важном сигнале

21:58

Слухи об отставке Лаврова имеют неочевидную цель - раскрыт замысел Кремля

21:49

Испания готовит новый пакет помощи Украине на ощутимую сумму - что в списке

Реклама
21:38

Дешевле даже дров: чем можно отапливать дом, когда нет света и газа

20:59

Неожиданный фактор: исследование показало, почему продукты в Украине дороже, чем в Польше

20:55

Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление

20:50

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

20:44

Что стало причиной потери титула WBO Усиком: промоутер объяснил причину

20:37

Влупит мороз и будет сыпать снег даже в центре страны: новый прогноз погоды

20:24

Голливудский украинец Лев Шрайбер оказался в больнице

20:09

Денежный поток и страстный роман: что ждет Близнецов в конце 2025 годаВидео

19:53

Серая зона расширяется: оккупанты продвинулись на важном направлении - DeepState

19:45

Курс шаткий: эксперты объяснили украинцам, стоит ли сейчас скупать валюту

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять