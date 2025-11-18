Укр
В зоне риска два областных центра: удастся ли России оккупировать новые города

Мария Николишин
18 ноября 2025, 16:57
Сейчас россияне стремятся захватить левый берег Запорожской области и подойти к Запорожью.
В зоне риска два областных центра: удастся ли России оккупировать новые города
Возможность наступления РФ на Запорожье и Днепр / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Главное из заявления полковника запаса ВСУ:

  • У россиян есть стратегическая перспектива захвата Запорожья
  • В то же время, Днепру пока абсолютно ничего не угрожает
  • Но войска РФ будут "топтаться" в части Днепропетровской области

Российского наступления на Днепр точно не будет. И в ближайшие несколько лет такое наступление точно не произойдет. Но наступление на Запорожье россияне уже начали. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, сейчас задача россиян - захватить левый берег Запорожской области и подойти к Запорожью.

"Исходя из сил и средств нашего противника, эта задача выполнима в долгосрочной перспективе. Но - если мы не будем никак противодействовать, то есть с нашей стороны все останется на том же уровне, что и сейчас, а противник будет усиливаться в этом направлении. Но думаю, что все-таки наши войска будут наполнены новыми силами - в строй вступят силовики, с нашей стороны увеличится плотность огня, и тогда мы остановим Россию и отстоим Запорожье", - подчеркнул он.

Свитан считает, что стратегическая перспектива захвата Запорожья у россиян есть, а наступления на Днепр и его захвата - нет.

"Пока мы удерживаем Покровск, даже стратегической перспективы взять Днепр у войск РФ нет. А раз нет стратегической перспективы, то отсутствует и необходимость куда-то двигаться. Например, чтобы было понятнее: у россиян нет стратегической перспективы взять Киев со стороны Курской области, да и никогда не было, потому что сил и средств, необходимых для этого, у РФ нет", - заметил военный эксперт.

По его мнению, в ближайшее время самому Днепру абсолютно ничего не угрожает, хотя по юго-восточной части Днепропетровской области войска РФ будут топтаться точно.

"Так вот, на данный момент стратегическая перспектива захвата Запорожья у россиян есть, и они занимаются этим. А стратегической перспективы захвата Днепра, пока мы держим Покровск, нет", - подытожил Свитан.

В зоне риска два областных центра: удастся ли России оккупировать новые города
Покровск / Инфографика: Главред

Открытие Россией нового фронта

Военный обозреватель Иван Тимочко заявлял, что Россия готовится к открытию второго фронта.

По его мнению, страна-агрессор Россия может расширить войну на территорию Европы, при этом не прекращая боевые действия в Украине.

"Кремлевский диктатор Владимир Путин надеется, что прорваться в европейские государства Россия сможет не только за счет военных возможностей, но и эффекта психологического давления на общество", - говорит обозреватель.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в DeepState заявляли, что российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на Лиман Донецкой области по всей серой зоне, однако ситуацию удалось относительно стабилизировать.

Аналитики Института изучения войны говорили, что армия страны-агрессора РФ продолжает продвигаться к Гуляйполю и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских путей снабжения города.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что российские захватчики активно стягивают технику и личный состав к линии фронта, пытаясь усилить давление на Пологовском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области.

Читайте также:

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Роман Свитан Фронт
Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

11:52

Как покрасить ламинат: бюджетный ремонт кухни своими рукамиВидео

11:52

"Укрпочта" начала принимать заявки на 1000 гривен: как оформить выплату

