Какие области Украины Россия хочет оккупировать - раскрыты реальные планы Кремля

Россия не откажется от планов полной оккупации восточных и южных областей Украины и готовится к новым этапам наступления, отметил Свитан.

О чем сказал Свитан:

Россияне пытаются установить полный контроль над 4 областями Украины

Финальная попытка наступления россиян может быть через 3 года

Не стоит ожидать последнего наступления россиян на фронте в войне против Украины именно зимой. Россияне будут вести активные боевые действия пока не оккупируют 4 области Украины, которые успели внести в свою Конституцию. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его оценке, Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донетчиной и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач. Временно они могут отложить активные попытки наступления на Херсонском направлении, на правом берегу.

"Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, потому что они уже внесены в российскую конституцию. Это будет делаться за счет разного рода "подушек": финансовых, военных, логистических и так далее, но они будут продолжать эти вопросы решать", - указал он.

Свитан подчеркнул, что нынешний наступательный этап РФ далеко не последний.

Он считает, что настоящая "финальная" попытка России состоится примерно через три года - тогда, когда под давлением украинских ударов по экономике РФ начнет терять устойчивость. В тот период действия российских войск будут больше напоминать агонию. А пока, по его мнению, в течение ближайших трех лет Россия будет продолжать вести войну, пытаясь оккупировать Луганскую и Донецкую области, левобережные районы Харьковщины и Запорожья, а затем снова попытается прорваться и на правобережье Херсонской и Запорожской областей.

Что готовит Кремль - мнение эксперта

Как писал Главред, Путин не оставляет планов захватить украинские территории и готовит новый этап наступательных действий. Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии 24 каналу, Кремль уже приказал увеличить призыв на срочную службу, активнее привлекать резервистов и финансировать новые отряды так называемых "добровольцев".

Россия усиленно готовится к дальнейшим наступлениям - резервистов вызывают на сборы без определенных сроков, а масштабы срочного призыва стремительно растут.

Тимочко сказал, что параллельно Путин поручил губернаторам и местным властям найти дополнительные средства для содержания и набора "добровольцев", которых планируют отправлять воевать против Украины.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия точно не сможет начать наступление на Днепр, по крайней мере в ближайшие несколько лет такого сценария не стоит ожидать. Зато боевые действия на запорожском направлении уже активизировались, сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

В Покровске фиксируется рост количества стрелковых боев, а потери оккупантов увеличиваются. Только с начала месяца украинские Силы обороны ликвидировали там 314 российских военных, еще 71 получил ранения. Также враг пытался прорваться на территорию сельскохозяйственного предприятия к северу от Покровска, однако был полностью уничтожен. Об этом информирует 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Несмотря на заявления российской стороны об определенном продвижении в сторону Гуляйполя, прогнозы отдельных западных СМИ о возможной потере Запорожья являются чрезмерно тревожными. Как отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, ситуация далека от таких пессимистических сценариев.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

