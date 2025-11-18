Укр
Какие области Украины Россия хочет оккупировать - раскрыты реальные планы Кремля

Юрий Берендий
18 ноября 2025, 19:34обновлено 18 ноября, 20:24
241
Россия не откажется от планов полной оккупации восточных и южных областей Украины и готовится к новым этапам наступления, отметил Свитан.
Какие области Украины Россия хочет оккупировать / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

О чем сказал Свитан:

  • Россияне пытаются установить полный контроль над 4 областями Украины
  • Финальная попытка наступления россиян может быть через 3 года

Не стоит ожидать последнего наступления россиян на фронте в войне против Украины именно зимой. Россияне будут вести активные боевые действия пока не оккупируют 4 области Украины, которые успели внести в свою Конституцию. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его оценке, Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донетчиной и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач. Временно они могут отложить активные попытки наступления на Херсонском направлении, на правом берегу.

видео дня

"Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, потому что они уже внесены в российскую конституцию. Это будет делаться за счет разного рода "подушек": финансовых, военных, логистических и так далее, но они будут продолжать эти вопросы решать", - указал он.

Свитан подчеркнул, что нынешний наступательный этап РФ далеко не последний.

Он считает, что настоящая "финальная" попытка России состоится примерно через три года - тогда, когда под давлением украинских ударов по экономике РФ начнет терять устойчивость. В тот период действия российских войск будут больше напоминать агонию. А пока, по его мнению, в течение ближайших трех лет Россия будет продолжать вести войну, пытаясь оккупировать Луганскую и Донецкую области, левобережные районы Харьковщины и Запорожья, а затем снова попытается прорваться и на правобережье Херсонской и Запорожской областей.

Что готовит Кремль - мнение эксперта

Как писал Главред, Путин не оставляет планов захватить украинские территории и готовит новый этап наступательных действий. Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии 24 каналу, Кремль уже приказал увеличить призыв на срочную службу, активнее привлекать резервистов и финансировать новые отряды так называемых "добровольцев".

Россия усиленно готовится к дальнейшим наступлениям - резервистов вызывают на сборы без определенных сроков, а масштабы срочного призыва стремительно растут.

Тимочко сказал, что параллельно Путин поручил губернаторам и местным властям найти дополнительные средства для содержания и набора "добровольцев", которых планируют отправлять воевать против Украины.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия точно не сможет начать наступление на Днепр, по крайней мере в ближайшие несколько лет такого сценария не стоит ожидать. Зато боевые действия на запорожском направлении уже активизировались, сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

В Покровске фиксируется рост количества стрелковых боев, а потери оккупантов увеличиваются. Только с начала месяца украинские Силы обороны ликвидировали там 314 российских военных, еще 71 получил ранения. Также враг пытался прорваться на территорию сельскохозяйственного предприятия к северу от Покровска, однако был полностью уничтожен. Об этом информирует 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Несмотря на заявления российской стороны об определенном продвижении в сторону Гуляйполя, прогнозы отдельных западных СМИ о возможной потере Запорожья являются чрезмерно тревожными. Как отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, ситуация далека от таких пессимистических сценариев.

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

война в Украине Роман Свитан Фронт
Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан
