Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям

Юрий Берендий
24 ноября 2025, 16:20
1829
Россия изменила место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, больше не используя авиабазу Оленья для ударов по Украине, указывают осинтеры.
Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям
Россия начала использовать новый аэродром для атак по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Страна-агрессор Россия больше не использует авиабазу Оленья для боевых вылетов самолетов стратегической авиации типа Ту-95 МС. Об этом сообщает аналитическая группа Tracking.

Отмечается, что авиабаза Оленья на Кольском полуострове, расположенная примерно в 92 километрах к югу от Мурманска вблизи Оленегорска, больше не используется как основная площадка для боевых вылетов Ту-95МС, осуществляющих ракетные удары по Украине. Во время атак, проведенных 30 октября и 19 ноября, самолеты Ту-95МС взлетали уже с другого, пока не установленного аэродрома.

"Сейчас можем сказать, что время до пусковых уже уменьшилось на около 30 минут, соответственно подлет к зоне составляет около 2 часов и 30 минут", - сообщает OSINT-группа.

Какие потери россиян в стратегической авиации в результате операции паутина - мнение эксперта

Как писал Главред, украинская спецоперация "Паутина", нанесла серьезные потери российским Воздушно-космическим силам. По оценке немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, повреждено около 10% стратегических бомбардировщиков РФ. В комментарии Reuters он отметил, что, по предварительным данным, поражения получили более десяти самолетов, в том числе стратегические Ту-95 и Ту-22, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Удары по Украине самолетами стратегической авиации - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 ноября сообщалось, что российские оккупанты готовят новый массированный удар по Украине.

В ночь на 19 ноября оккупанты совершили масштабную воздушную атаку, атаковав Украину ракетами и дронами. Одна из вражеских ракет разрушила жилой дом в Тернополе. Предварительно установлено, что в здание попала ракета Х-101, сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия нанесла удары по жилым многоэтажкам в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными из стратегических бомбардировщиков. Уточняется, что удары наносили ракетами Х-101, запущенными с шести Ту-95МС, которые базировались на аэродроме "Оленья", а также с четырех Ту-160МС, с авиабаз "Энгельс" и "Украинка".

О персоне: Кристиан Фройдинг

Кристиан Фройдинг (родился 20 августа 1971 года в Вайдене, земля Оберпфальц) - генерал-майор немецкой армии, руководитель Ситуационного центра в Украине и руководитель Штаба планирования и командования Федерального министра обороны в Берлине. Фройдинг был командиром роты Сил стабилизации (SFOR) в Боснии и Герцеговине в 2002 году и начальником штаба Группы по восстановлению провинции (PRT) Международных сил содействия безопасности в Кундузе, Афганистан, с 2007 по 2008 год, сообщает Википедия.

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

