Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям

О чем говорится в материале:
- Россия больше не использует авиабазу Оленья для боевых вылетов стратегической авиации
- Враг применяет новый аэродром, который пока не обнаружен
- Время подлета к пусковым рубежам уменьшилось
Страна-агрессор Россия больше не использует авиабазу Оленья для боевых вылетов самолетов стратегической авиации типа Ту-95 МС. Об этом сообщает аналитическая группа Tracking.
Отмечается, что авиабаза Оленья на Кольском полуострове, расположенная примерно в 92 километрах к югу от Мурманска вблизи Оленегорска, больше не используется как основная площадка для боевых вылетов Ту-95МС, осуществляющих ракетные удары по Украине. Во время атак, проведенных 30 октября и 19 ноября, самолеты Ту-95МС взлетали уже с другого, пока не установленного аэродрома.
"Сейчас можем сказать, что время до пусковых уже уменьшилось на около 30 минут, соответственно подлет к зоне составляет около 2 часов и 30 минут", - сообщает OSINT-группа.
Какие потери россиян в стратегической авиации в результате операции паутина - мнение эксперта
Как писал Главред, украинская спецоперация "Паутина", нанесла серьезные потери российским Воздушно-космическим силам. По оценке немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, повреждено около 10% стратегических бомбардировщиков РФ. В комментарии Reuters он отметил, что, по предварительным данным, поражения получили более десяти самолетов, в том числе стратегические Ту-95 и Ту-22, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Удары по Украине самолетами стратегической авиации - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 ноября сообщалось, что российские оккупанты готовят новый массированный удар по Украине.
В ночь на 19 ноября оккупанты совершили масштабную воздушную атаку, атаковав Украину ракетами и дронами. Одна из вражеских ракет разрушила жилой дом в Тернополе. Предварительно установлено, что в здание попала ракета Х-101, сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия нанесла удары по жилым многоэтажкам в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными из стратегических бомбардировщиков. Уточняется, что удары наносили ракетами Х-101, запущенными с шести Ту-95МС, которые базировались на аэродроме "Оленья", а также с четырех Ту-160МС, с авиабаз "Энгельс" и "Украинка".
Другие новости:
- Тысяча дронов и ракеты: РФ готовит один из крупнейших ударов по Украине, что станет целью
- Эрдоган назвал ключевое условие для реализации мирного плана Трампа: что известно
- Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
О персоне: Кристиан Фройдинг
Кристиан Фройдинг (родился 20 августа 1971 года в Вайдене, земля Оберпфальц) - генерал-майор немецкой армии, руководитель Ситуационного центра в Украине и руководитель Штаба планирования и командования Федерального министра обороны в Берлине. Фройдинг был командиром роты Сил стабилизации (SFOR) в Боснии и Герцеговине в 2002 году и начальником штаба Группы по восстановлению провинции (PRT) Международных сил содействия безопасности в Кундузе, Афганистан, с 2007 по 2008 год, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред